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Дождь, град и ураган – в Кахети борются с последствиями непогоды
Дождь, град и ураган – в Кахети борются с последствиями непогоды
Sputnik Грузия
Точный объем ущерба, нанесенный стихией, пока неизвестен 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T12:12+0400
2024-08-24T12:12+0400
2024-08-24T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дождь, сильный ветер и град создали проблемы в нескольких селах Ахметского муниципалитета (регион Кахети) – сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, сообщил телеканал "Имеди". По словам местных жителей, непогода длилась в течение нескольких минут, дождь сопровождался ураганом и градом, из-за чего уничтожена часть сельскохозяйственных угодий. По последним данным, ветер сорвал крыши почти с 10 домов в муниципалитете. Также сорвана крыша здания полицейского участка в Панкисском ущелье. Без подачи электроэнергии остались жители как Панкиси, так и Ахмета, и Телави. Сильный ветер также вырвал многолетние деревья, из-за чего движение в направлении Панкиси-Ахмета-Телави затруднено. На месте работают группы спасателей и мобилизованы все соответствующие службы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, погода, кахети, грузия, новости
непогода в грузии, погода, кахети, грузия, новости
Дождь, град и ураган – в Кахети борются с последствиями непогоды
Точный объем ущерба, нанесенный стихией, пока неизвестен
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дождь, сильный ветер и град создали проблемы в нескольких селах Ахметского муниципалитета (регион Кахети) – сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, сообщил телеканал "Имеди".
По словам местных жителей, непогода длилась в течение нескольких минут, дождь сопровождался ураганом и градом, из-за чего уничтожена часть сельскохозяйственных угодий.
По последним данным, ветер сорвал крыши почти с 10 домов в муниципалитете. Также сорвана крыша здания полицейского участка в Панкисском ущелье.
"Конкретный объем ущерба, нанесенного стихией, на данном этапе неизвестен. Мы работаем на местах и изучаем ситуацию. У домов в деревнях были сорваны крыши, повалены деревья. К счастью, никто не пострадал", - заявил мэр Ахмета Алекси Пицхелаури.
Без подачи электроэнергии остались жители как Панкиси, так и Ахмета, и Телави.
Сильный ветер также вырвал многолетние деревья, из-за чего движение в направлении Панкиси-Ахмета-Телави затруднено. На месте работают группы спасателей и мобилизованы все соответствующие службы.