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Движение на перевале Рикоти: департамент автодорог Грузии сделал заявление
Движение на перевале Рикоти: департамент автодорог Грузии сделал заявление
Sputnik Грузия
Движение на перевале Рикоти было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T21:59+0400
2024-08-24T21:59+0400
2024-08-24T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Движение на Рикотском перевале свободно для всех видов транспорта в двустороннем порядке, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Движение на перевале Рикоти, через который проходит международная автомагистраль Восток-Запад, было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды, в частности, из-за воды и грязи, сошедших на проезжую часть после ливня, отмечают в ведомстве.Как только работы по расчистке были завершены, движение транспорта восстановилось, отмечено в заявлении ведомства. Сейчас транспорт свободно передвигается в оба направления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
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грузия, рикотский перевал, новости, департамент автомобильных дорог, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, рикотский перевал, новости, департамент автомобильных дорог, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Движение на перевале Рикоти: департамент автодорог Грузии сделал заявление
21:59 24.08.2024 (обновлено: 23:01 24.08.2024)
Движение на перевале Рикоти было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Движение на Рикотском перевале свободно для всех видов транспорта в двустороннем порядке, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение на перевале Рикоти, через который проходит международная автомагистраль Восток-Запад, было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды, в частности, из-за воды и грязи, сошедших на проезжую часть после ливня, отмечают в ведомстве.
"Возле села Хеви, близ строящегося участка, в результате сильного дождя масса воды и слякоти сошла со склона на проезжую часть, из-за чего во время работ по очистке движение было временно ограничено", - говорится в сообщении департамента.
Как только работы по расчистке были завершены, движение транспорта восстановилось, отмечено в заявлении ведомства. Сейчас транспорт свободно передвигается в оба направления.