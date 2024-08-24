https://sputnik-georgia.ru/20240824/dvizhenie-na-perevale-rikoti-departament-avtodorog-gruzii-sdelal-zayavlenie-289578421.html

Движение на перевале Рикоти: департамент автодорог Грузии сделал заявление

Движение на перевале Рикоти: департамент автодорог Грузии сделал заявление

Sputnik Грузия

Движение на перевале Рикоти было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T21:59+0400

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грузия

рикотский перевал

новости

департамент автомобильных дорог

автомобили

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Движение на Рикотском перевале свободно для всех видов транспорта в двустороннем порядке, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Движение на перевале Рикоти, через который проходит международная автомагистраль Восток-Запад, было парализовано в течение нескольких часов из-за непогоды, в частности, из-за воды и грязи, сошедших на проезжую часть после ливня, отмечают в ведомстве.Как только работы по расчистке были завершены, движение транспорта восстановилось, отмечено в заявлении ведомства. Сейчас транспорт свободно передвигается в оба направления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, рикотский перевал, новости, департамент автомобильных дорог, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, дороги