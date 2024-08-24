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Грузия отмечает День Конституции
Грузия отмечает День Конституции
Sputnik Грузия
Со дня принятия верховного закона страны прошло 29 лет 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузия 24 августа отмечает День принятия Конституции страны.Со дня принятия верховного закона страны прошло 29 лет. Парламент Грузии утвердил Конституцию страны в 1995 году. В течение многих лет документ был неоднократно изменен.Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени. Документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии.Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта", была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символической фигурой с ограниченными полномочиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика
новости, грузия, политика
Грузия отмечает День Конституции
Со дня принятия верховного закона страны прошло 29 лет
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузия 24 августа отмечает День принятия Конституции страны.
Со дня принятия верховного закона страны прошло 29 лет. Парламент Грузии утвердил Конституцию страны в 1995 году. В течение многих лет документ был неоднократно изменен.
Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени. Документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.
Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии.
Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.
После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта", была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символической фигурой с ограниченными полномочиями.