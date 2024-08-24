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https://sputnik-georgia.ru/20240824/kogda-zavershitsya-remont-dorogi-cherez-pereval-v-kakheti-289563586.html
Когда завершится ремонт дороги через перевал в Кахети?
Когда завершится ремонт дороги через перевал в Кахети?
Sputnik Грузия
Завершена основная часть работ по возведению искусственных сооружений и устройству дорожного покрытия протяженностью 26 км 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T18:18+0400
2024-08-24T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ремонтные работы на 33,6-километровом участке дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети завершатся осенью 2024 года, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Гомборская дорога отличается высокой интенсивностью движения. Ею пользуются как местное население, так и туристы. Решение о ремонте ведомство приняло в связи с тем, что поврежденные и деформированные участки дороги уже не могли обеспечивать безопасное и комфортное движение транспорта. По информации департамента, к этому времени ремонтные работы ведутся в активном режиме. Завершена основная часть работ по возведению искусственных сооружений и устройству дорожного покрытия протяженностью 26 км. Активно продолжается укладка асфальта, на стадии завершения находятся профилактические работы на 35 оползневых участках, из которых осталось только три. Согласно проекту, предусмотрена полная реконструкция проезжей части, укладка асфальтобетонного покрытия, ремонт шести мостов, устройство новых водопроводов и железобетонных нижней и верхней подпорных стенок. Кроме того, предусмотрено проведение противооползневых мероприятий, ремонт тротуаров, соединений и местных въездов, обустройство въездов во дворы жителей, автобусных остановок и автопавильона. Также в планах установка дорожных знаков и горизонтальная разметка дороги. Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, кахети, вазиани, телави, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, кахети, вазиани, телави, департамент автомобильных дорог

Когда завершится ремонт дороги через перевал в Кахети?

18:18 24.08.2024
© Roads Department of GeorgiaДорога внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети
Дорога внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
© Roads Department of Georgia
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Завершена основная часть работ по возведению искусственных сооружений и устройству дорожного покрытия протяженностью 26 км
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ремонтные работы на 33,6-километровом участке дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети завершатся осенью 2024 года, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
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Гомборская дорога отличается высокой интенсивностью движения. Ею пользуются как местное население, так и туристы. Решение о ремонте ведомство приняло в связи с тем, что поврежденные и деформированные участки дороги уже не могли обеспечивать безопасное и комфортное движение транспорта.
По информации департамента, к этому времени ремонтные работы ведутся в активном режиме. Завершена основная часть работ по возведению искусственных сооружений и устройству дорожного покрытия протяженностью 26 км.
Активно продолжается укладка асфальта, на стадии завершения находятся профилактические работы на 35 оползневых участках, из которых осталось только три.
© Roads Department of GeorgiaДорога внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети
Дорога внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2024
Дорога внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети
© Roads Department of Georgia
Согласно проекту, предусмотрена полная реконструкция проезжей части, укладка асфальтобетонного покрытия, ремонт шести мостов, устройство новых водопроводов и железобетонных нижней и верхней подпорных стенок.
Кроме того, предусмотрено проведение противооползневых мероприятий, ремонт тротуаров, соединений и местных въездов, обустройство въездов во дворы жителей, автобусных остановок и автопавильона. Также в планах установка дорожных знаков и горизонтальная разметка дороги.
Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари.
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