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Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики

Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики

Sputnik Грузия

В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T14:14+0400

2024-08-24T14:14+0400

2024-08-24T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии во втором квартале 2024 года уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 887,6 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 410,7 тысячи, что на 4,9% меньше, чем в апреле-июне 2023 года. Между тем, на 10,9% выросло поголовье свиней и составило 198,1 тысячи. Что касается птицы, их число снизилось на 3,6%. Всего в стране во втором квартале было 10,4 миллиона домашней птицы. Производство продуктов животноводства В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года. Производство молока сократилось на 8,9% и составило 184,1 миллиона литров. Вместе с тем в стране стало производится на 4,5% меньше яиц – 162,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В апреле-июне 2024 года из Грузии было вывезено 22 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 50,9% меньше, чем во втором квартале 2023 года. В то же время в страну завезли на 40% больше голов – 4,9 тысячи. Домашней птицы из Грузии вывезено более 3 миллионов штук (-22,6%), а ввезено – 2,3 миллиона (-6,1%). Импорт свиней вырос на 6,4% и составил 38,3 тысячи голов. С начала года экспорта свиней не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии