https://sputnik-georgia.ru/20240824/pogolove-skota-snizhaetsya-v-gruzii--dannye-statistiki-289568025.html
Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики
Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики
Sputnik Грузия
В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T14:14+0400
2024-08-24T14:14+0400
2024-08-24T14:14+0400
экономика
грузия
новости
домашние животные
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
сельское хозяйство грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_563589ecebf6ba36fbd58d75e72ae039.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии во втором квартале 2024 года уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 887,6 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 410,7 тысячи, что на 4,9% меньше, чем в апреле-июне 2023 года. Между тем, на 10,9% выросло поголовье свиней и составило 198,1 тысячи. Что касается птицы, их число снизилось на 3,6%. Всего в стране во втором квартале было 10,4 миллиона домашней птицы. Производство продуктов животноводства В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года. Производство молока сократилось на 8,9% и составило 184,1 миллиона литров. Вместе с тем в стране стало производится на 4,5% меньше яиц – 162,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В апреле-июне 2024 года из Грузии было вывезено 22 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 50,9% меньше, чем во втором квартале 2023 года. В то же время в страну завезли на 40% больше голов – 4,9 тысячи. Домашней птицы из Грузии вывезено более 3 миллионов штук (-22,6%), а ввезено – 2,3 миллиона (-6,1%). Импорт свиней вырос на 6,4% и составил 38,3 тысячи голов. С начала года экспорта свиней не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_80cd2973c05f48566cb7afe99c76853d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии
Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики
В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии во втором квартале 2024 года уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 887,6 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 410,7 тысячи, что на 4,9% меньше, чем в апреле-июне 2023 года.
Между тем, на 10,9% выросло поголовье свиней и составило 198,1 тысячи.
Что касается птицы, их число снизилось на 3,6%. Всего в стране во втором квартале было 10,4 миллиона домашней птицы.
Производство продуктов животноводства
В апреле-июне текущего года в Грузии было произведено 19 тысяч тонн мяса, что на 11,1% больше, чем во втором квартале 2023 года.
Производство молока сократилось на 8,9% и составило 184,1 миллиона литров.
Вместе с тем в стране стало производится на 4,5% меньше яиц – 162,9 миллиона штук.
В апреле-июне 2024 года из Грузии было вывезено 22 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 50,9% меньше, чем во втором квартале 2023 года. В то же время в страну завезли на 40% больше голов – 4,9 тысячи.
Домашней птицы из Грузии вывезено более 3 миллионов штук (-22,6%), а ввезено – 2,3 миллиона (-6,1%).
Импорт свиней вырос на 6,4% и составил 38,3 тысячи голов. С начала года экспорта свиней не было.