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Сезон охоты на перелетных птиц официально открылся в Грузии

Сезон охоты на перелетных птиц официально открылся в Грузии

Sputnik Грузия

Вокруг госзаповедников охота запрещается в радиусе 500 м от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 м 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T19:19+0400

2024-08-24T19:19+0400

2024-08-24T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально открылся 24 августа и продлится до 1 марта будущего года, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (чуть меньше 4 долларов). Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров.В случае выявления нарушения закона ведомство призывает позвонить на горячую линию Министерства – 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность гарантирована).При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, министерство сельского хозяйства грузии, охраняемые территории грузии