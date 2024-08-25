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Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели
Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 25.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, дональд трамп, в мире
фото, мультимедиа, фотография, дональд трамп, в мире

Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели

19:27 25.08.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Laurence Kesterson

Болельщик делает селфи с человеком в маске Дональда Трампа перед предвыборным митингом, США.

Болельщик делает селфи с человеком в маске Дональда Трампа перед предвыборным митингом, США. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Laurence Kesterson

Болельщик делает селфи с человеком в маске Дональда Трампа перед предвыборным митингом, США.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Львенок лежит рядом со своей матерью Арьей, Великобритания.

Львенок лежит рядом со своей матерью Арьей, Великобритания. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Львенок лежит рядом со своей матерью Арьей, Великобритания.

© AP Photo / Charlie Neibergall

Элизабет Стокбауэр участвует в конкурсе по изготовлению жевательной резинки на ярмарке штата Айова, США.

Элизабет Стокбауэр участвует в конкурсе по изготовлению жевательной резинки на ярмарке штата Айова, США. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Charlie Neibergall

Элизабет Стокбауэр участвует в конкурсе по изготовлению жевательной резинки на ярмарке штата Айова, США.

© AP Photo / Leo Correa

Автомобиль, сиденья которого украшены изображениями двух женщин и плюшевой игрушкой Пикачу в Израиле.

Автомобиль, сиденья которого украшены изображениями двух женщин и плюшевой игрушкой Пикачу в Израиле. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Leo Correa

Автомобиль, сиденья которого украшены изображениями двух женщин и плюшевой игрушкой Пикачу в Израиле.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане.
Участница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане, Россия - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Участница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане.
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк

Козы на территории частного дома в районе Южное Бутово в Москве.

Козы на территории частного дома в районе Южное Бутово в Москве. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Козы на территории частного дома в районе Южное Бутово в Москве.

© AP Photo / Fernando Llano

Режиссер Тим Бертон шутит с актрисой во время рекламного мероприятия фильма "Битлджус 2" в Мехико.

Режиссер Тим Бертон шутит с актрисой во время рекламного мероприятия фильма &quot;Битлджус 2&quot; в Мехико. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Fernando Llano

Режиссер Тим Бертон шутит с актрисой во время рекламного мероприятия фильма "Битлджус 2" в Мехико.

© AP Photo / Jason Allen

Талисман "Атланта Брэйвз", Блупер, приветствует болельщиков перед бейсбольным матчем, США.

Талисман &quot;Атланта Брэйвз&quot;, Блупер, приветствует болельщиков перед бейсбольным матчем, США. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Jason Allen

Талисман "Атланта Брэйвз", Блупер, приветствует болельщиков перед бейсбольным матчем, США.

© AP Photo / Juan Karita

Собака в костюме Llamerada участвует в конкурсе костюмов в Боливии.

Собака в костюме Llamerada участвует в конкурсе костюмов в Боливии. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Juan Karita

Собака в костюме Llamerada участвует в конкурсе костюмов в Боливии.

© AP Photo / Christophe Simon/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Камеруна Поля Бийю и его супругу Шанталь Бийю во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Камеруна Поля Бийю и его супругу Шанталь Бийю во Франции. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Christophe Simon/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Камеруна Поля Бийю и его супругу Шанталь Бийю во Франции.

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