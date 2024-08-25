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Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели
Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 25.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-25T19:27+0400
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фото, мультимедиа, фотография, дональд трамп, в мире
фото, мультимедиа, фотография, дональд трамп, в мире
Дональд Трамп всегда рядом и игра в яблочко: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Laurence Kesterson
Болельщик делает селфи с человеком в маске Дональда Трампа перед предвыборным митингом, США.
Болельщик делает селфи с человеком в маске Дональда Трампа перед предвыборным митингом, США.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Львенок лежит рядом со своей матерью Арьей, Великобритания.
Львенок лежит рядом со своей матерью Арьей, Великобритания.
© AP Photo / Charlie Neibergall
Элизабет Стокбауэр участвует в конкурсе по изготовлению жевательной резинки на ярмарке штата Айова, США.
Элизабет Стокбауэр участвует в конкурсе по изготовлению жевательной резинки на ярмарке штата Айова, США.
© AP Photo / Leo Correa
Автомобиль, сиденья которого украшены изображениями двух женщин и плюшевой игрушкой Пикачу в Израиле.
Автомобиль, сиденья которого украшены изображениями двух женщин и плюшевой игрушкой Пикачу в Израиле.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкУчастница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане.
Участница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане.
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк
Козы на территории частного дома в районе Южное Бутово в Москве.
Козы на территории частного дома в районе Южное Бутово в Москве.
© AP Photo / Fernando Llano
Режиссер Тим Бертон шутит с актрисой во время рекламного мероприятия фильма "Битлджус 2" в Мехико.
Режиссер Тим Бертон шутит с актрисой во время рекламного мероприятия фильма "Битлджус 2" в Мехико.
© AP Photo / Jason Allen
Талисман "Атланта Брэйвз", Блупер, приветствует болельщиков перед бейсбольным матчем, США.
Талисман "Атланта Брэйвз", Блупер, приветствует болельщиков перед бейсбольным матчем, США.
© AP Photo / Juan Karita
Собака в костюме Llamerada участвует в конкурсе костюмов в Боливии.
Собака в костюме Llamerada участвует в конкурсе костюмов в Боливии.
© AP Photo / Christophe Simon/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Камеруна Поля Бийю и его супругу Шанталь Бийю во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Камеруна Поля Бийю и его супругу Шанталь Бийю во Франции.