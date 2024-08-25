https://sputnik-georgia.ru/20240825/kaladze-rasskazal-molodezhi-o-vazhnosti-sporta-i-zdorovogo-obraza-zhizni-289586510.html

Каладзе рассказал молодежи о важности спорта и здорового образа жизни

Каладзе рассказал молодежи о важности спорта и здорового образа жизни

Sputnik Грузия

Перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде, заявил Каладзе 25.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спорт важен для молодежи в повседневной жизни независимо от того, станут ли они профессиональными спортсменами и какой род деятельности изберут, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэр столицы вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили посетили в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями. По его словам, были годы, когда на месте спортивных площадок и рекреационных зон велось строительство совсем других объектов. Но с приходом команды "Грузинской мечты" городские власти Тбилиси внедрили кардинально другие подходы. Как отметил Каладзе, перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде. По словам мэра Тбилиси, подобные молодежные проекты будут продолжаться и в будущем. Совместно с Минобразования Грузии столичные власти разработали ряд интересных молодежных программ. "Совместно с Министерством образования мы планируем инновации, которыми поделимся с обществом. Нам принципиально важно внедрять здоровый образ жизни и пропагандировать его. Не случайно в зонах отдыха, парках, которые организуются в столице, везде предусмотрены подобные места, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом, учиться, отдыхать и расслабляться", - сказал Каладзе. Молодежный лагерь у живописного водохранилища Шаори (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) начал работу с 15 июля. На днях лагерь посетили двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури и вице-чемпион Олимпиады в Париже Илья Суламанидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, общество