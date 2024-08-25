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Каладзе рассказал молодежи о важности спорта и здорового образа жизни
Каладзе рассказал молодежи о важности спорта и здорового образа жизни
Sputnik Грузия
Перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде, заявил Каладзе 25.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спорт важен для молодежи в повседневной жизни независимо от того, станут ли они профессиональными спортсменами и какой род деятельности изберут, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэр столицы вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили посетили в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями. По его словам, были годы, когда на месте спортивных площадок и рекреационных зон велось строительство совсем других объектов. Но с приходом команды "Грузинской мечты" городские власти Тбилиси внедрили кардинально другие подходы. Как отметил Каладзе, перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде. По словам мэра Тбилиси, подобные молодежные проекты будут продолжаться и в будущем. Совместно с Минобразования Грузии столичные власти разработали ряд интересных молодежных программ. "Совместно с Министерством образования мы планируем инновации, которыми поделимся с обществом. Нам принципиально важно внедрять здоровый образ жизни и пропагандировать его. Не случайно в зонах отдыха, парках, которые организуются в столице, везде предусмотрены подобные места, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом, учиться, отдыхать и расслабляться", - сказал Каладзе. Молодежный лагерь у живописного водохранилища Шаори (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) начал работу с 15 июля. На днях лагерь посетили двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури и вице-чемпион Олимпиады в Париже Илья Суламанидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, общество
грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, общество
Каладзе рассказал молодежи о важности спорта и здорового образа жизни
22:02 25.08.2024 (обновлено: 22:29 25.08.2024)
Перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спорт важен для молодежи в повседневной жизни независимо от того, станут ли они профессиональными спортсменами и какой род деятельности изберут, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр столицы вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили посетили в воскресенье молодежный лагерь Шаори. Гостей принял министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари. На встрече молодые люди имели возможность задать вопросы и поделиться своим мнением с гостями.
"Нам нужно много парков, многофункциональных и зеленых пространств, чтобы способствовать здоровому образу жизни среди молодежи. Не обязательно, чтобы каждый стал профессиональным спортсменом, но жить спортом важно. Поверьте, в повседневной жизни, в какой бы сфере вы ни были, спорт всегда будет важен", - заявил Каладзе.
По его словам, были годы, когда на месте спортивных площадок и рекреационных зон велось строительство совсем других объектов. Но с приходом команды "Грузинской мечты" городские власти Тбилиси внедрили кардинально другие подходы.
Как отметил Каладзе, перед правящей партией сегодня стоит много задач, выполнить которые можно будет лишь в мирной среде.
"Это правда, что перед нами стоит много задач, однако альтернативы миру в стране нет. Сегодня наша страна как никогда нуждается в мире. Без мира невозможно думать ни о каком успехе, в том числе о восстановлении территориальной целостности нашей страны. Только с миром, экономической силой, интеллектом и образованием мы сможем вернуть себе наши территории", - заявил Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, подобные молодежные проекты будут продолжаться и в будущем. Совместно с Минобразования Грузии столичные власти разработали ряд интересных молодежных программ.
"Совместно с Министерством образования мы планируем инновации, которыми поделимся с обществом. Нам принципиально важно внедрять здоровый образ жизни и пропагандировать его. Не случайно в зонах отдыха, парках, которые организуются в столице, везде предусмотрены подобные места, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом, учиться, отдыхать и расслабляться", - сказал Каладзе.
Молодежный лагерь у живописного водохранилища Шаори (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) начал работу с 15 июля. На днях лагерь посетили двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури и вице-чемпион Олимпиады в Париже Илья Суламанидзе.