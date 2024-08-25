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Ликвидация последствий непогоды в Кахети – основные работы завершены
Ликвидация последствий непогоды в Кахети – основные работы завершены
Sputnik Грузия
В ночь с пятницы на субботу на Кахети обрушился сильный ливень, ветер, и град 25.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Основные работы по ликвидации последствий стихии в селах Ахметского района Кахети завершены, электроснабжение частично восстановлено, сообщила телекомпания "Имеди". В ночь с пятницы на субботу на Кахети обрушился сильный ливень, ветер, и град, из-за чего были сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, пострадали виноградники и сельскохозяйственные угодья, затопило первые этажи домов. В Панкиси, а также близлежащих селах от поваленных деревьев и веток очищены центральная и внутренние дороги. Работы провели сотрудники ЧС и соответствующих служб мэрии муниципалитета. По последним данным, в результате сильного ветра 48 домов остались без крыши. В муниципалитете создана специальная комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесенный стихией, и окажет пострадавшему населению соответствующую помощь. Еще в пятницу синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии, отметив, что до конца дня 24 августа ожидается дождь с грозой, град, усиление ветра, а также шторм на побережье Черного моря в 3-4 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ликвидация последствий непогоды в Кахети – основные работы завершены
14:08 25.08.2024 (обновлено: 14:18 25.08.2024)
В ночь с пятницы на субботу на Кахети обрушился сильный ливень, ветер, и град
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Основные работы по ликвидации последствий стихии в селах Ахметского района Кахети завершены, электроснабжение частично восстановлено, сообщила телекомпания "Имеди".
В ночь с пятницы на субботу на Кахети обрушился сильный ливень, ветер, и град, из-за чего были сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, пострадали виноградники и сельскохозяйственные угодья, затопило первые этажи домов.
В Панкиси, а также близлежащих селах от поваленных деревьев и веток очищены центральная и внутренние дороги. Работы провели сотрудники ЧС и соответствующих служб мэрии муниципалитета.
По последним данным, в результате сильного ветра 48 домов остались без крыши. В муниципалитете создана специальная комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесенный стихией, и окажет пострадавшему населению соответствующую помощь.
Еще в пятницу синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии, отметив, что до конца дня 24 августа ожидается дождь с грозой, град, усиление ветра, а также шторм на побережье Черного моря в 3-4 балла.