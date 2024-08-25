https://sputnik-georgia.ru/20240825/paralimpiada-20204-v-parizhe---skolko-gruzinskikh-paraatletov-primut-uchastie-v-igrakh-289584679.html

Паралимпиада 20204 в Париже – сколько грузинских параатлетов примут участие в Играх

Паралимпиада 20204 в Париже – сколько грузинских параатлетов примут участие в Играх

Sputnik Грузия

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T17:34+0400

2024-08-25T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии будет представлена на летних Паралимпийских играх в Париже 14 спортсменами, которые поборются за медали в шести видах спорта. С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры. Соревновательная программа начнется на следующий день после открытия. За 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта. Грузинские атлеты выступят в таких дисциплинах, как фехтование на колясках, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг. Большинство из параатлетов отправились в Париж в воскресенье, 25 августа. Чуть позже, 30 августа, к сборной присоединятся две парафехтовальщицы – Ирма Хецуриани и Нина Тибилашвили, а 1 сентября в Париж отправятся парадзюдоисты. Состав сборной Грузии: На прошлой Паралимпиаде в Токио (2021) Грузия также была представлена 14 спортсменами в шести дисциплинах и завоевала три серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, ирма хецуриани, паралимпийские игры