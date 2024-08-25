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Паралимпиада 20204 в Париже – сколько грузинских параатлетов примут участие в Играх
Паралимпиада 20204 в Париже – сколько грузинских параатлетов примут участие в Играх
Sputnik Грузия
С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры 25.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии будет представлена на летних Паралимпийских играх в Париже 14 спортсменами, которые поборются за медали в шести видах спорта. С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры. Соревновательная программа начнется на следующий день после открытия. За 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта. Грузинские атлеты выступят в таких дисциплинах, как фехтование на колясках, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг. Большинство из параатлетов отправились в Париж в воскресенье, 25 августа. Чуть позже, 30 августа, к сборной присоединятся две парафехтовальщицы – Ирма Хецуриани и Нина Тибилашвили, а 1 сентября в Париж отправятся парадзюдоисты. Состав сборной Грузии: На прошлой Паралимпиаде в Токио (2021) Грузия также была представлена 14 спортсменами в шести дисциплинах и завоевала три серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, ирма хецуриани, паралимпийские игры
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, ирма хецуриани, паралимпийские игры
Паралимпиада 20204 в Париже – сколько грузинских параатлетов примут участие в Играх
17:34 25.08.2024 (обновлено: 18:44 25.08.2024)
С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии будет представлена на летних Паралимпийских играх в Париже 14 спортсменами, которые поборются за медали в шести видах спорта.
С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры. Соревновательная программа начнется на следующий день после открытия. За 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
Грузинские атлеты выступят в таких дисциплинах, как фехтование на колясках, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.
Большинство из параатлетов отправились в Париж в воскресенье, 25 августа. Чуть позже, 30 августа, к сборной присоединятся две парафехтовальщицы – Ирма Хецуриани и Нина Тибилашвили, а 1 сентября в Париж отправятся парадзюдоисты.
Фехтование на колясках: Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили.
Паралегкая атлетика: Георгий Очхикидзе (метание ядра), Давид Кавтарадзе (прыжки в длину),
Паратхэквондо: Анна Джапаридзе (-54 кг), Лия Чачибая (-47 кг), Георгий Николадзе (-70 кг)
Паралимпийская стрельба: Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)
Парадзюдо: Зураб Зурабиани (-60 кг), Георгий Калдани (-73 кг), Инна Калдани (+70 кг), Лаша Кизилашвили (-90 кг), Реваз Чикоидзе (+90 кг).
Парапауэрлифтинг (жим лежа): Акакий Джинчарадзе (+107 кг).
На прошлой Паралимпиаде в Токио (2021) Грузия также была представлена 14 спортсменами в шести дисциплинах и завоевала три серебряные медали.