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Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек
Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек
Sputnik Грузия
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож 25.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-25T12:57+0400
2024-08-25T12:57+0400
2024-08-25T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси по горячим следам задержала 19-летнего подозреваемого в ранении двух человек на окраине города в районе Земо Поничала, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух лиц". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 9 до 13 лет. Следствие установило, что 24 августа текущего года обвиняемый в одном из многоквартирных домов в поселке Земо Поничала нанес ранения холодным оружием двум гражданам – 27 и 52 лет, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек
12:57 25.08.2024 (обновлено: 13:20 25.08.2024)
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси по горячим следам задержала 19-летнего подозреваемого в ранении двух человек на окраине города в районе Земо Поничала, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух лиц". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 9 до 13 лет.
Следствие установило, что 24 августа текущего года обвиняемый в одном из многоквартирных домов в поселке Земо Поничала нанес ранения холодным оружием двум гражданам – 27 и 52 лет, после чего скрылся с места преступления.
Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.