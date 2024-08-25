https://sputnik-georgia.ru/20240825/politsiya-tbilisi-zaderzhala-19-letnego-podozrevaemogo-za-ranenie-dvukh-chelovek-289583215.html

Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек

Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек

Sputnik Грузия

В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T12:57+0400

2024-08-25T12:57+0400

2024-08-25T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси по горячим следам задержала 19-летнего подозреваемого в ранении двух человек на окраине города в районе Земо Поничала, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух лиц". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 9 до 13 лет. Следствие установило, что 24 августа текущего года обвиняемый в одном из многоквартирных домов в поселке Земо Поничала нанес ранения холодным оружием двум гражданам – 27 и 52 лет, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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