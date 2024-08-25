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https://sputnik-georgia.ru/20240825/u-nego-bylo-udivitelno-intelligentnoe-chuvstvo-yumora--tsiskaridze-o-velikom-daneliya-289411853.html
"У него было удивительно интеллигентное чувство юмора" – Цискаридзе о великом Данелия
"У него было удивительно интеллигентное чувство юмора" – Цискаридзе о великом Данелия
Sputnik Грузия
Во всех фильмах легендарного кинорежиссера Георгия Данелия, со дня рождения которого прошло 94 года, есть "грузинская история", считает колумнист Sputnik... 25.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-25T16:06+0400
2024-08-25T16:06+0400
георгий данелия
николай цискаридзе
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На фильмах, которые создал Георгий Данелия, выросло не одно поколение людей, в том числе и я. И мне кажется, он был первым серьезным фантастом в Советской стране.Было показательно, что вроде такой антиутопический фильм "Кин-дза-дза!", созвучный произведениям Оруэлла, позволили снять в Советском Союзе. Наверное, потому что Данелия имел очень большой вес, и ему этот сценарий как-то удалось утрясти. У фильма был колоссальный успех, и тогда все были крайне удивлены, как эту фантастику вообще разрешили снять?! Я помню, что смотрел этот фильм, будучи юношей.А недавно гулял по Петроградской стороне, шел через мост и вспомнил кадры из фильма "Осенний марафон", который обожала моя мама и который мы несколько раз смотрели в кинотеатрах до того, как его стали показывать по телевизору. Этот фильм — памятник советской эпохе и доброте во взаимоотношениях между людьми, а еще и своеобразный памятник советскому Ленинграду. Он так красиво снят, что, когда я гулял по городу, у меня была большая ностальгия по тому времени, как было все по-доброму…Данелия – один из тех мастеров, которые были в состоянии создать свой мир, у которых в этом мире есть свой почерк, по которому можно сразу определить, что это тот или иной режиссер. Это редко бывает.Очень мало режиссеров, которые могут снять фильм для, так скажем, другой национальности, про свою родину так, чтобы это было интересно. Удивительное качество!Данелия сделал редкую вещь: он снимал и русских, и грузинских артистов. Но это все было про Грузию, это все была грузинская история, смешная. И получалось так, что все считали, что это не про какую-то чужую страну, а про что-то свое, родное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Николай Цискаридзе
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георгий данелия, николай цискаридзе, грузия, россия, культура
георгий данелия, николай цискаридзе, грузия, россия, культура

"У него было удивительно интеллигентное чувство юмора" – Цискаридзе о великом Данелия

16:06 25.08.2024
© photo: Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкКинорежиссер Георгий Данелия, обладатель Почетного приза Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.
Кинорежиссер Георгий Данелия, обладатель Почетного приза Открытого российского кинофестиваля Кинотавр за вклад в кинематограф. - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2024
© photo: Sputnik / Galina Kmit
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Российский артист балета Николай Максимович Цискаридзе - Sputnik Грузия
Николай Цискаридзе
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Во всех фильмах легендарного кинорежиссера Георгия Данелия, со дня рождения которого прошло 94 года, есть "грузинская история", считает колумнист Sputnik Николай Цискаридзе
На фильмах, которые создал Георгий Данелия, выросло не одно поколение людей, в том числе и я. И мне кажется, он был первым серьезным фантастом в Советской стране.
Было показательно, что вроде такой антиутопический фильм "Кин-дза-дза!", созвучный произведениям Оруэлла, позволили снять в Советском Союзе. Наверное, потому что Данелия имел очень большой вес, и ему этот сценарий как-то удалось утрясти.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкРежиссер Георгий Данелия
Режиссер Георгий Данелия - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2024
Режиссер Георгий Данелия
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
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У фильма был колоссальный успех, и тогда все были крайне удивлены, как эту фантастику вообще разрешили снять?! Я помню, что смотрел этот фильм, будучи юношей.
А недавно гулял по Петроградской стороне, шел через мост и вспомнил кадры из фильма "Осенний марафон", который обожала моя мама и который мы несколько раз смотрели в кинотеатрах до того, как его стали показывать по телевизору.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкНаталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма Осенний марафон режиссера Георгия Данелии. - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2024
Наталья Гундарева (слева) и Олег Басилашвили (справа) на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© photo: Sputnik
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Этот фильм — памятник советской эпохе и доброте во взаимоотношениях между людьми, а еще и своеобразный памятник советскому Ленинграду. Он так красиво снят, что, когда я гулял по городу, у меня была большая ностальгия по тому времени, как было все по-доброму…

У Данелия было удивительно интеллигентное чувство юмора. И сам он был человек очень воспитанный.

Данелия – один из тех мастеров, которые были в состоянии создать свой мир, у которых в этом мире есть свой почерк, по которому можно сразу определить, что это тот или иной режиссер. Это редко бывает.
© photo: Sputnik / Galima Kmit / Перейти в фотобанкКинорежиссер Георгий Данелия
Кинорежиссер Георгий Данелия - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2024
Кинорежиссер Георгий Данелия
© photo: Sputnik / Galima Kmit
/
Перейти в фотобанк
Очень мало режиссеров, которые могут снять фильм для, так скажем, другой национальности, про свою родину так, чтобы это было интересно. Удивительное качество!
Данелия сделал редкую вещь: он снимал и русских, и грузинских артистов. Но это все было про Грузию, это все была грузинская история, смешная.
И получалось так, что все считали, что это не про какую-то чужую страну, а про что-то свое, родное.
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