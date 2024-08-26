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Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – исследование

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – исследование

Sputnik Грузия

Продажи упали как на первичном, так и на вторичном рынках на 3,3% и 11% соответственно 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T09:01+0400

2024-08-26T09:01+0400

2024-08-26T09:01+0400

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недвижимость в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Во втором квартале текущего года на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми было зарегистрировано 3 670 сделок по продаже квартир, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный показатель прошлого года, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Продажи квартир в Батуми в первом квартале 2024 года сократились на 22,8%, что, в том числе, связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в предыдущий период. В целом за первые шесть месяцев 2024 года в Батуми продано 7,041 тысячи квартир на сумму 229,7 миллиона долларов, что по денежному объему продаж на 5,1% ниже показателя прошлого года. Лучше всего, согласно исследованию, во втором квартале продавались квартиры на территории Нового Бульвара – 1 556 квартир. Средняя цена за кв.м – 1 337 долларов. При этом средняя цена за квадрат в 2024 году выросла до 1 366 долларов. Во втором квартале 2023 года она составляла 1 243 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии