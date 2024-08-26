https://sputnik-georgia.ru/20240826/dezinformatsiya-glava-minyusta-gruzii-oproverg-soobschenie-ob-izbienii-zaklyuchennogo-v-trme-289590729.html

Дезинформация! Глава Минюста Грузии опроверг сообщение об избиении заключенного в тюрьме

Дезинформация! Глава Минюста Грузии опроверг сообщение об избиении заключенного в тюрьме

Sputnik Грузия

Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году, заявил чиновник 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T14:30+0400

2024-08-26T14:30+0400

2024-08-26T14:51+0400

тюрьма

грузия

новости

происшествия

кутаиси

тбилиси

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/10/273133444_0:135:1920:1215_1920x0_80_0_0_a243e54b1e6837f31ab0bcffcc753bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Информация об избиении заключенного в кутаисской тюрьме является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на издание "Аджария таймс" сообщил об избиении заключенного во 2-ом отделении пенитенциарного учреждения. По данным СМИ, заключенный получил различные телесные повреждения и его поместили сначала в одну из клиник Кутаиси, а позже перевели в Тбилиси. Как отметил глава Минюста, с целью верного информирования общества Специальная пенитенциарная служба распространила реальную информацию об этом прискорбном факте. Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году вместе с насильниками над Грузией, добавил министр. По информации Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был помещен в камеру, оборудованную видеонаблюдением, в туалете которой нанес себе увечья на обеих руках одноразовой бритвой. Первая медицинская помощь заключенному была оказана в учреждении, а затем его перевели в клинику гражданского сектора, где ему предоставляются соответствующие медуслуги и где он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Как отметили в Специальной пенитенциарной службе, по факту членовредительства начато расследование в порядке, установленном законодательством Грузии. В ведомстве также подчеркнули, что защита прав каждого обвиняемого и осужденного является одним из главных приоритетов службы. При этом Специальная пенитенциарная служба призвала все СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации во избежание дезинформации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тюрьма, грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба