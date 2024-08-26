https://sputnik-georgia.ru/20240826/dezinformatsiya-glava-minyusta-gruzii-oproverg-soobschenie-ob-izbienii-zaklyuchennogo-v-trme-289590729.html
Дезинформация! Глава Минюста Грузии опроверг сообщение об избиении заключенного в тюрьме
Дезинформация! Глава Минюста Грузии опроверг сообщение об избиении заключенного в тюрьме
Sputnik Грузия
Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году, заявил чиновник 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T14:30+0400
2024-08-26T14:30+0400
2024-08-26T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Информация об избиении заключенного в кутаисской тюрьме является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на издание "Аджария таймс" сообщил об избиении заключенного во 2-ом отделении пенитенциарного учреждения. По данным СМИ, заключенный получил различные телесные повреждения и его поместили сначала в одну из клиник Кутаиси, а позже перевели в Тбилиси. Как отметил глава Минюста, с целью верного информирования общества Специальная пенитенциарная служба распространила реальную информацию об этом прискорбном факте. Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году вместе с насильниками над Грузией, добавил министр. По информации Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был помещен в камеру, оборудованную видеонаблюдением, в туалете которой нанес себе увечья на обеих руках одноразовой бритвой. Первая медицинская помощь заключенному была оказана в учреждении, а затем его перевели в клинику гражданского сектора, где ему предоставляются соответствующие медуслуги и где он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Как отметили в Специальной пенитенциарной службе, по факту членовредительства начато расследование в порядке, установленном законодательством Грузии. В ведомстве также подчеркнули, что защита прав каждого обвиняемого и осужденного является одним из главных приоритетов службы. При этом Специальная пенитенциарная служба призвала все СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации во избежание дезинформации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тюрьма, грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба
тюрьма, грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба
Дезинформация! Глава Минюста Грузии опроверг сообщение об избиении заключенного в тюрьме
14:30 26.08.2024 (обновлено: 14:51 26.08.2024)
Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году, заявил чиновник
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Информация об избиении заключенного в кутаисской тюрьме является ложью и направлена на введение общественности в заблуждение, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на издание "Аджария таймс" сообщил
об избиении заключенного во 2-ом отделении пенитенциарного учреждения. По данным СМИ, заключенный получил различные телесные повреждения и его поместили сначала в одну из клиник Кутаиси, а позже перевели в Тбилиси.
"Дезинформация недопустима, вредна и используется для отравления общественного настроения. Жаль, что подобные заголовки целенаправленно используются одним из каналов, чтобы сознательно ввести общественность в заблуждение и заставить население поверить в то, что заключенных избивают в тюрьмах", - написал Брегадзе на своей странице в соцсети.
Как отметил глава Минюста, с целью верного информирования общества Специальная пенитенциарная служба распространила реальную информацию об этом прискорбном факте.
"Мы желаем здоровья заключенному, который, к сожалению, сам себе нанес увечья. Мы призываем всех не использовать здоровье людей в своих политических целях и воздерживаться от распространения дезинформации", - отметил Брегадзе.
Пытки и бесчеловечное обращение в тюрьмах ушли в прошлое в 2012 году вместе с насильниками над Грузией, добавил министр.
По информации Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был помещен в камеру, оборудованную видеонаблюдением, в туалете которой нанес себе увечья на обеих руках одноразовой бритвой.
Первая медицинская помощь заключенному была оказана в учреждении, а затем его перевели в клинику гражданского сектора, где ему предоставляются соответствующие медуслуги и где он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Как отметили в Специальной пенитенциарной службе, по факту членовредительства начато расследование в порядке, установленном законодательством Грузии.
В ведомстве также подчеркнули, что защита прав каждого обвиняемого и осужденного является одним из главных приоритетов службы.
При этом Специальная пенитенциарная служба призвала все СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации во избежание дезинформации.