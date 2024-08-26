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Грузинка впервые переплыла Босфор
Грузинка впервые переплыла Босфор
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Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией 26.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Пятидесятидвухлетняя Тамила Шарухия – первая грузинка, переплывшая Босфор, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Турции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Спортсменка приняла участие в Межконтинентальном заплыве через Босфор в воскресенье, 25 августа. Шарухия преодолела 6,5 км за 1 час 22 минуты 36 секунд. В заплыве приняли участие около 2,8 тысячи человек. Среди мужчин из Грузии Босфор переплыли Юрий Петров (1 час 5 минут и 30 секунд) и Каха Мебония (1 час 16 минут 29 секунд).Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, проводимое на Босфоре (Стамбул, Турция). Это мероприятие, впервые проведенное в 1989 году, организуется Олимпийским комитетом Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, европа, азия, турция
Грузинка впервые переплыла Босфор
Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Пятидесятидвухлетняя Тамила Шарухия – первая грузинка, переплывшая Босфор, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Турции.
Спортсменка приняла участие в Межконтинентальном заплыве через Босфор в воскресенье, 25 августа. Шарухия преодолела
6,5 км за 1 час 22 минуты 36 секунд.
В заплыве приняли участие около 2,8 тысячи человек. Среди мужчин из Грузии Босфор переплыли Юрий Петров (1 час 5 минут и 30 секунд) и Каха Мебония (1 час 16 минут 29 секунд).
Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, проводимое на Босфоре (Стамбул, Турция). Это мероприятие, впервые проведенное в 1989 году, организуется Олимпийским комитетом Турции.