https://sputnik-georgia.ru/20240826/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289595933.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

Метеорологи рассказали, какой погодой Грузия прощается с летом 2024 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T21:51+0400

2024-08-26T21:51+0400

2024-08-26T21:51+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

тбилиси

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры в Грузии в период с 27 по 29 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, а столбик термометра днем поднимется до 33-35 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой, местами град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды