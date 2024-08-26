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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
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Метеорологи рассказали, какой погодой Грузия прощается с летом 2024 26.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры в Грузии в период с 27 по 29 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, а столбик термометра днем поднимется до 33-35 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой, местами град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Метеорологи рассказали, какой погодой Грузия прощается с летом 2024
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозой на фоне высокой температуры в Грузии в период с 27 по 29 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Тбилиси возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, а столбик термометра днем поднимется до 33-35 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой, местами град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.