https://sputnik-georgia.ru/20240826/kvartiry-dlya-voennykh-na-lgotnykh-usloviyakh--programma-prodolzhitsya-i-v-2025-godu-289591300.html
Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году
Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году
Sputnik Грузия
Забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, заявил премьер 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T15:35+0400
2024-08-26T15:35+0400
2024-08-26T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Программу строительства и передачи военнослужащим квартир по льготным ценам, реализуемую Минобороны, необходимо продолжить, средства для этого будут отражены в госбюджете Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась осенью 2020 года, по инициативе экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии. Строительство военного городка на горе Махата в Тбилиси, где грузинские военнослужащие могут приобрести квартиры по льготным ценам, завершилось в октябре 2023 года. По словам Кобахидзе, забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, и в этой связи особое значение придается тому, чтобы ценить военнослужащих. Премьер поблагодарил министра обороны Ираклия Чиковани с успешным завершением программы, согласно которой более 1 тысячи военнослужащих получат квартиры в новостройках. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская армия, грузинские военные
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская армия, грузинские военные
Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году
Забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Программу строительства и передачи военнослужащим квартир по льготным ценам, реализуемую Минобороны, необходимо продолжить, средства для этого будут отражены в госбюджете Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась осенью 2020 года, по инициативе экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии. Строительство военного городка на горе Махата в Тбилиси, где грузинские военнослужащие могут приобрести квартиры по льготным ценам, завершилось в октябре 2023 года.
"Программу необходимо продолжить, и я хотел бы попросить министра обороны подготовить план следующего этапа, который позволит нам передать квартиры в новостройках еще большему числу военнослужащих. Соответствующие средства будут предусмотрены в бюджете и со следующего года", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.
По словам Кобахидзе, забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, и в этой связи особое значение придается тому, чтобы ценить военнослужащих.
Премьер поблагодарил министра обороны Ираклия Чиковани с успешным завершением программы, согласно которой более 1 тысячи военнослужащих получат квартиры в новостройках.
На горе Махата построено 39 семиэтажных офицерских корпусов. Всего квартиры получат 1 092 семьи. Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 м2 жилой площади в состоянии белого каркаса на беспрецедентных льготных условиях.
Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.