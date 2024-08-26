https://sputnik-georgia.ru/20240826/kvartiry-dlya-voennykh-na-lgotnykh-usloviyakh--programma-prodolzhitsya-i-v-2025-godu-289591300.html

Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году

Квартиры для военных на льготных условиях – программа продолжится и в 2025 году

Sputnik Грузия

Забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, заявил премьер 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T15:35+0400

2024-08-26T15:35+0400

2024-08-26T15:35+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

ираклий чиковани

грузинская армия

грузинские военные

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23095/13/230951374_0:507:5100:3375_1920x0_80_0_0_a75a6b1f7f41628b5c8ae3a921dedfb1.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Программу строительства и передачи военнослужащим квартир по льготным ценам, реализуемую Минобороны, необходимо продолжить, средства для этого будут отражены в госбюджете Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась осенью 2020 года, по инициативе экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии. Строительство военного городка на горе Махата в Тбилиси, где грузинские военнослужащие могут приобрести квартиры по льготным ценам, завершилось в октябре 2023 года. По словам Кобахидзе, забота о грузинской армии является особым приоритетом правительства Грузии, и в этой связи особое значение придается тому, чтобы ценить военнослужащих. Премьер поблагодарил министра обороны Ираклия Чиковани с успешным завершением программы, согласно которой более 1 тысячи военнослужащих получат квартиры в новостройках. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская армия, грузинские военные