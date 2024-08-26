https://sputnik-georgia.ru/20240826/manzherok-2024-na-altae-proshel-mezhdunarodnyy-festival-dlya-predstaviteley-media-289594683.html

Манжерок-2024: На Алтае прошел международный фестиваль для представителей медиа

Манжерок-2024: На Алтае прошел международный фестиваль для представителей медиа

Sputnik Грузия

На Алтае завершился международный молодежный фестиваль "Манжерок-2024", в котором приняли участие представители СМИ и блогосферы из 15 стран, сообщает... 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T16:24+0400

2024-08-26T16:24+0400

2024-08-26T16:24+0400

мультимедиа

видео

алтай

сми

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1a/289594489_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f02ea3f1daf0194e64e7edba8a11b555.jpg

В 1966 году на курорте Манжерок прошел фестиваль советско-монгольской дружбы "Алтай-66". В честь этого мероприятия даже была написана песня "Манжерок", исполненная Эдитой Пьехой и ставшая не только гимном этого фестиваля, но и популярным советским хитом."Дружба – это Манжерок, верность – это Манжерок", - пела народная артистка СССР.Именно этим событием вдохновились организаторы мероприятия и решили воскресить традицию встреч представителей творческой молодежи на Алтае.

алтай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, алтай, сми, россия, видео