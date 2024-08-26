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Манжерок-2024: На Алтае прошел международный фестиваль для представителей медиа
Манжерок-2024: На Алтае прошел международный фестиваль для представителей медиа
Sputnik Грузия
На Алтае завершился международный молодежный фестиваль "Манжерок-2024", в котором приняли участие представители СМИ и блогосферы из 15 стран, сообщает... 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T16:24+0400
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В 1966 году на курорте Манжерок прошел фестиваль советско-монгольской дружбы "Алтай-66". В честь этого мероприятия даже была написана песня "Манжерок", исполненная Эдитой Пьехой и ставшая не только гимном этого фестиваля, но и популярным советским хитом."Дружба – это Манжерок, верность – это Манжерок", - пела народная артистка СССР.Именно этим событием вдохновились организаторы мероприятия и решили воскресить традицию встреч представителей творческой молодежи на Алтае.
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мультимедиа, видео, алтай, сми, россия, видео
мультимедиа, видео, алтай, сми, россия, видео
Манжерок-2024: На Алтае прошел международный фестиваль для представителей медиа
На Алтае завершился международный молодежный фестиваль "Манжерок-2024", в котором приняли участие представители СМИ и блогосферы из 15 стран, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
В 1966 году на курорте Манжерок прошел фестиваль советско-монгольской дружбы "Алтай-66". В честь этого мероприятия даже была написана песня "Манжерок", исполненная Эдитой Пьехой и ставшая не только гимном этого фестиваля, но и популярным советским хитом.
"Дружба – это Манжерок, верность – это Манжерок", - пела народная артистка СССР.
Именно этим событием вдохновились организаторы мероприятия и решили воскресить традицию встреч представителей творческой молодежи на Алтае.