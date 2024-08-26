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Обвиняемому за убийство соседа на западе Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
Обвиняемому за убийство соседа на западе Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
По информации СМИ, между соседями произошел спор на бытовой почве 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T15:55+0400
2024-08-26T15:55+0400
2024-08-26T16:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Обвиняемому в убийстве соседа в Мартвильском районе (регион Самегрело – Земо Сванети), грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщили в МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе следствия установлено, что 40-летний обвиняемый ранил из охотничьего ружья 60-летнего соседа на почве ссоры. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. По информации СМИ, между соседями произошел спор на бытовой почве. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам и изъяла охотничье ружье в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, самегрело-земо сванети, мвд грузии
Обвиняемому за убийство соседа на западе Грузии грозит до 15 лет тюрьмы
15:55 26.08.2024 (обновлено: 16:09 26.08.2024)
По информации СМИ, между соседями произошел спор на бытовой почве
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Обвиняемому в убийстве соседа в Мартвильском районе (регион Самегрело – Земо Сванети), грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщили в МВД Грузии.
В ходе следствия установлено, что 40-летний обвиняемый ранил из охотничьего ружья 60-летнего соседа на почве ссоры. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
По информации СМИ, между соседями произошел спор на бытовой почве.
Полиция задержала обвиняемого по горячим следам и изъяла охотничье ружье в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.