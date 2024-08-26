https://sputnik-georgia.ru/20240826/pamyatnik-tsaryu-irakliyu-ii-ustanovyat-v-tbilisi-289591701.html

Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси

Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси

Sputnik Грузия

По словам премьера Грузии, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и... 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T19:26+0400

2024-08-26T19:26+0400

2024-08-26T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Памятник царю Ираклию II, по решению правительства Грузии, возведут на Кахетинском шоссе рядом со зданием МВД в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ираклий (Эрекле) II Теймуразович Багратиони (1720-1798) был царем Кахетии (1744-1762), а затем – объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762-1798). По словам главы правительства, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и религиозной идентичности. "Вы знаете, что наш герой, царь Ираклий II – выдающийся в этом отношении. Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности", – отметил премьер. Известными работами Мерабишвили являются памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту Ило Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометей". Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей, силой которого Картли-Кахетинское царство присоединилось к России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей присоединиться к России. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. Царь Ираклий Второй: от взятия Еревана до Георгиевского трактата>>В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана крайне переживавший разорение своей страны Ираклий удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, царь ираклий второй, мвд грузии