https://sputnik-georgia.ru/20240826/pamyatnik-tsaryu-irakliyu-ii-ustanovyat-v-tbilisi-289591701.html
Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси
Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси
Sputnik Грузия
По словам премьера Грузии, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и... 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T19:26+0400
2024-08-26T19:26+0400
2024-08-26T19:26+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
царь ираклий второй
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/62/243496233_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ac025a832a85c0652a88064b4a308060.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Памятник царю Ираклию II, по решению правительства Грузии, возведут на Кахетинском шоссе рядом со зданием МВД в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ираклий (Эрекле) II Теймуразович Багратиони (1720-1798) был царем Кахетии (1744-1762), а затем – объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762-1798). По словам главы правительства, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и религиозной идентичности. "Вы знаете, что наш герой, царь Ираклий II – выдающийся в этом отношении. Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности", – отметил премьер. Известными работами Мерабишвили являются памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту Ило Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометей". Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей, силой которого Картли-Кахетинское царство присоединилось к России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей присоединиться к России. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. Царь Ираклий Второй: от взятия Еревана до Георгиевского трактата>>В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана крайне переживавший разорение своей страны Ираклий удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24349/62/243496233_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_892900064e6e71f994624faefcaa306c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, царь ираклий второй, мвд грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, царь ираклий второй, мвд грузии
Памятник царю Ираклию II установят в Тбилиси
По словам премьера Грузии, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и религиозной идентичности
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Памятник царю Ираклию II, по решению правительства Грузии, возведут на Кахетинском шоссе рядом со зданием МВД в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Ираклий (Эрекле) II Теймуразович Багратиони (1720-1798) был царем Кахетии (1744-1762), а затем – объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762-1798).
"Чтобы почтить нашего национального героя Ираклия II, мы решили установить памятник Ираклию II на Кахетинском шоссе, рядом со зданием Министерства внутренних дел, где мэрия реализует проект восстановления парка", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, долг грузин – отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли особый вклад в Грузию и сохранение ее национальной и религиозной идентичности.
"Вы знаете, что наш герой, царь Ираклий II – выдающийся в этом отношении. Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности", – отметил премьер.
Памятник грузинскому царю возведут по эскизу выдающегося грузинского скульптора и художника Мераба Мерабишвили, скончавшегося 1 января 2022 года (в 90 лет).
Известными работами Мерабишвили являются памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Эрекле II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту Ило Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометей".
Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет.
Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье.
В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей, силой которого Картли-Кахетинское царство присоединилось к России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей присоединиться к России.
Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению.
В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели.
Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана крайне переживавший разорение своей страны Ираклий удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года.
Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета.