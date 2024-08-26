https://sputnik-georgia.ru/20240826/prezident-gruzii-pomilovala-17-osuzhdennykh-289595255.html

Президент Грузии помиловала 17 осужденных

Президент Грузии помиловала 17 осужденных

Sputnik Грузия

Среди помилованных – две женщины 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T21:01+0400

2024-08-26T21:01+0400

2024-08-26T21:01+0400

грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

помилование

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 17 осужденных, 13 из которых выйдут на свободу, говорится в сообщении на сайте президента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, четверым осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе одной женщине.Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , помилование