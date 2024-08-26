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Рекордный объем нефти транспортирован по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан

Рекордный объем нефти транспортирован по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан

Sputnik Грузия

В настоящее время по трубопроводу в основном транспортируется азербайджанская нефть, но также перекачивается казахстанская и туркменская 26.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в июле 2024 года составила 2,7 миллиона тонн, что является рекордным показателем, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Корпорацию нефти и газа Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан обычно проходит 2,5 миллиона тонн нефти, но в июле нефтепровод работал особенно загруженно. В целом, за семь месяцев текущего года, по трубопроводу было транспортировано 17,4 миллиона тонн нефти, что на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В настоящее время по трубопроводу в основном транспортируется азербайджанская нефть, но также перекачивается казахстанская и туркменская. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода – 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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