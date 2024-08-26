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Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер
Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер
Sputnik Грузия
По данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T22:36+0400
2024-08-26T22:36+0400
2024-08-26T22:36+0400
грузия
новости
экономика
ираклий кобахидзе
безработица
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Экономический рост позволяет снижать безработицу и увеличивать занятость населения Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. Премьер напомнил, что, по данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме. "В аналогичный период прошлого года безработица составляла 16,7%, это означает, что показатель безработицы снизился на 3 процентных пункта, что является для нас особым приоритетом", - отметил он. Кобахидзе отметил, что в апреле-июне число наемных работников в стране увеличилось на 19,1 тысячи человек, а количество самозанятых выросло на 41,3 тысячи человек. По его словам, за год было создано 60 тысяч новых рабочих мест, что является результатом высокого экономического роста. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 – 11%, в 2023 – 7,5%. "В предыдущие три года у нас средний экономический рост составлял 9,7%, в этом году мы сохраняем показатель 9% и думаем, что в конце года у нас будут очень хорошие показатели в плане роста экономики", - заявил Кобахидзе. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, безработица
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, безработица
Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер
По данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Экономический рост позволяет снижать безработицу и увеличивать занятость населения Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%.
"Экономический рост является основным фактором, позволяющим снизить безработицу и увеличить занятость. Также вы все знаете, что больше занятых означает больше налогов, включенных в бюджет, что позволит правительству реализовать больше проектов, расширить существующие программы, и это останется нашим главным приоритетом в будущем", - заявил Кобахидзе.
Премьер напомнил, что, по данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме.
"В аналогичный период прошлого года безработица составляла 16,7%, это означает, что показатель безработицы снизился на 3 процентных пункта, что является для нас особым приоритетом", - отметил он.
Кобахидзе отметил, что в апреле-июне число наемных работников в стране увеличилось на 19,1 тысячи человек, а количество самозанятых выросло на 41,3 тысячи человек.
По его словам, за год было создано 60 тысяч новых рабочих мест, что является результатом высокого экономического роста.
"Как известно, Грузия отличается своим экономическим ростом не только в регионе, но и среди европейских стран в целом, Грузия занимает первое место по показателям экономического роста уже четвертый год", - отметил он.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 – 11%, в 2023 – 7,5%.
"В предыдущие три года у нас средний экономический рост составлял 9,7%, в этом году мы сохраняем показатель 9% и думаем, что в конце года у нас будут очень хорошие показатели в плане роста экономики", - заявил Кобахидзе.
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9%.