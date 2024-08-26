https://sputnik-georgia.ru/20240826/rost-ekonomiki-gruzii-pozvolyaet-snizhat-bezrabotitsu--premer-289596907.html

Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер

Рост экономики Грузии позволяет снижать безработицу – премьер

Sputnik Грузия

По данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T22:36+0400

2024-08-26T22:36+0400

2024-08-26T22:36+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

безработица

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Экономический рост позволяет снижать безработицу и увеличивать занятость населения Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. Премьер напомнил, что, по данным за второй квартал, безработица в Грузии находится на историческом минимуме. "В аналогичный период прошлого года безработица составляла 16,7%, это означает, что показатель безработицы снизился на 3 процентных пункта, что является для нас особым приоритетом", - отметил он. Кобахидзе отметил, что в апреле-июне число наемных работников в стране увеличилось на 19,1 тысячи человек, а количество самозанятых выросло на 41,3 тысячи человек. По его словам, за год было создано 60 тысяч новых рабочих мест, что является результатом высокого экономического роста. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 – 11%, в 2023 – 7,5%. "В предыдущие три года у нас средний экономический рост составлял 9,7%, в этом году мы сохраняем показатель 9% и думаем, что в конце года у нас будут очень хорошие показатели в плане роста экономики", - заявил Кобахидзе. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, безработица