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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 августа до 1 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 августа до 1 сентября

Sputnik Грузия

Ожидается, что максимальная температура воздуха на неделе будет +33 градуса 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T13:40+0400

2024-08-26T13:40+0400

2024-08-26T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 августа — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси жаркую, солнечную и ясную погоду. В понедельник, 26 августа, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 31 градуса тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43. Во вторник, 27 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 21 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов тепла. Скорость ветра – 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:41. В среду, 28 августа, в Тбилиси сохранится жаркая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:22. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до +33 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:39. В четверг, 29 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:23. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:38. В пятницу, 30 августа, днем в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:24. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра – 10 -15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:36. В субботу, 31 августа, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра – 10 -15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:34. В воскресенье, 1 сентября, в Тбилиси синоптики ожидают ясную и солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, днем воздух прогреется до 33 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:26.Скорость ветра – 10 -15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:33. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси