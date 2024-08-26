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"Торино" продает грузинского защитника Сазонова

"Торино" продает грузинского защитника Сазонова

Sputnik Грузия

"Торино" приобрел игрока у московского "Динамо" после яркого выступления на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в составе сборной Грузии 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T16:56+0400

2024-08-26T16:56+0400

2024-08-26T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Итальянский "Торино" собирается продать защитника сборной Грузии по футболу 22-летнего Сабу Сазонова и ищет футболисту новый клуб, пишут итальянские СМИ. Контракт Сазонова с "Торино" рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне грузинский защитник провел 12 матчей в составе итальянского клуба. Что касается текущего сезона, то Сазонов появился на поле за три минуты до окончания матча с "Миланом". "Торино" эту встречу проиграл – 0:3. Ваноли возглавляет команду с июля 2024 года. Ранее он тренировал "Венецию" и московский "Спартак". Сазонов подписал контракт с итальянцами в августе 2023 года. "Торино" приобрел игрока у московского "Динамо" после яркого выступления на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в составе сборной Грузии. Сазонов уверенно отыграл четыре матча и забил гол Португалии. "Торино" завершил сезон-2023/2024 чемпионата Италии на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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