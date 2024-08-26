https://sputnik-georgia.ru/20240826/vremya-ch-novye-gruppirovki-voysk-v-prigraniche-osvobozhdenie-nyu-yorka-i-lovushka-dlya-vsu-289591882.html

Время Ч: новые группировки войск в приграничье, освобождение Нью-Йорка и ловушка для ВСУ

Время Ч: новые группировки войск в приграничье, освобождение Нью-Йорка и ловушка для ВСУ

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск "Время Ч" 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T13:19+0400

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Как ВСУ все больше загоняют себя в ловушку в Курской области? Для чего в приграничье созданы три новые группировки войск? Могут ли в России вновь появиться погранвойска? Из-за чего ускорился темп российского наступления в Донбассе? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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