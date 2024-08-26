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Взрыв на газозаправочной станции на востоке Грузии – есть пострадавший

Взрыв на газозаправочной станции на востоке Грузии – есть пострадавший

Sputnik Грузия

Что стало причиной взрыва, установит следствие 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T11:52+0400

2024-08-26T11:52+0400

2024-08-26T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Взрыв произошел на газозаправочной станции в Гурджаани (регион Кахети), в результате чего пострадал один человек, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, во время происшествия на месте находились сотрудники и клиенты газозаправочной станции. В результате взрыва сгорел автомобиль и пострадал один человек, который доставлен в больницу Гурджаани. Что стало причиной взрыва, установит следствие. Пожарным уже удалось ликвидировать огонь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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