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Взрыв на газозаправочной станции на востоке Грузии – есть пострадавший
Взрыв на газозаправочной станции на востоке Грузии – есть пострадавший
Sputnik Грузия
Что стало причиной взрыва, установит следствие 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T11:52+0400
2024-08-26T11:52+0400
2024-08-26T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Взрыв произошел на газозаправочной станции в Гурджаани (регион Кахети), в результате чего пострадал один человек, сообщает телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, во время происшествия на месте находились сотрудники и клиенты газозаправочной станции. В результате взрыва сгорел автомобиль и пострадал один человек, который доставлен в больницу Гурджаани. Что стало причиной взрыва, установит следствие. Пожарным уже удалось ликвидировать огонь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, кахети
новости, происшествия, грузия, кахети
Взрыв на газозаправочной станции на востоке Грузии – есть пострадавший
Что стало причиной взрыва, установит следствие
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Взрыв произошел на газозаправочной станции в Гурджаани (регион Кахети), в результате чего пострадал один человек, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По информации
телеканала, во время происшествия на месте находились сотрудники и клиенты газозаправочной станции.
В результате взрыва сгорел автомобиль и пострадал один человек, который доставлен в больницу Гурджаани.
Что стало причиной взрыва, установит следствие. Пожарным уже удалось ликвидировать огонь.