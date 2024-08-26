https://sputnik-georgia.ru/20240826/znamenitye-gruzinskie-sportsmeny-predstavleny-k-vysshey-nagrade-strany-289597274.html

Знаменитые грузинские спортсмены представлены к высшей награде страны

Знаменитые грузинские спортсмены представлены к высшей награде страны

Sputnik Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, согласно Конституции присуждает государственные премии и награды, заявила, что олимпийцев нельзя награждать в... 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T23:44+0400

2024-08-26T23:44+0400

2024-08-26T23:44+0400

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ираклий кобахидзе

нино салуквадзе

саломе зурабишвили

париж

лаша шавдатуашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Выдающиеся грузинские спортсмены дзюдоист Лаша Шавдатуашвили и стрелок из пистолета Нино Салуквадзе будут представлены к ордену Победы имени Святого Георгия, несмотря на то, что они не смогли заработать медали на Олимпиаде в Париже, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Грузинские спортсмены заработали на Олимпиаде в Париже три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и вышли на 24 место в командном зачете, что является лучшим результатом в истории страны. По первоначальному решению премьера, к государственным наградам представлены спортсмены заработавшие медали на Олимпиаде: чемпионы - Орден Победы имени святого Георгия, а призеры – орден Чести. По словам премьера, решение представить к высшим госнаградам конкретных членов олимпийской команды, не принесших стране медали, но имеющих заслуги перед Грузией он принял совместно с председателем парламента Шалвой Папуашвили. На третий день состязаний в Париже дзюдоист Лаша Шавдатуашвили проиграл в первом же поединке Жоану Беджамину Габа и выбыл из турнира. Что касается Салуквадзе, она была знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2024, является трехкратным олимпийским медалистом и чемпионом Игр-1988. 2 августа она приняла участие в квалификации по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, но не смогла пробиться в финал. Салуквадзе уже принимала участие в квалификационном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 27 июля. 55-летняя спортсменка в сумме набрала 562 очка и наняла 38 место. По словам Кобахидзе, также, к ордену Чести представлены дзюдоисты Гурам Тушишвили и Лаша Маргвелашвили. Они являются вице-чемпионами Олимпийских игр в Токио. Кроме того, как заявил Кобахидзе, к ордену Чести также представлены тренеры олимпийской команды и личные тренеры чемпионов и призеров. Всего 16 человек. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, согласно Конституции, присуждает государственные премии и награды, заявила, что олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке. Зурабишвили аргументировала это тем, что еще не прошла Паралимпиада и празднование успехов олимпийцев и паралимпийцев по отдельности недопустимо, а также тем, что празднование успехов спортсменов должно проходить не в закрытом пространстве, а быть народным. Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, нино салуквадзе, саломе зурабишвили , париж, лаша шавдатуашвили, олимпиада-2024 в париже