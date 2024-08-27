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Армения запустит поезда из Еревана в Тбилиси в сентябре
Армения запустит поезда из Еревана в Тбилиси в сентябре
Sputnik Грузия
Маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года 27.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Поезда по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван с 3 сентября 2024 года запускает ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100-процентная "дочка" РЖД), сообщили Sputnik Грузия в компании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В компании пояснили, что маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года, так как в связи с летним сезоном запустили поезда из Еревана в Батуми. Время в пути составит 10 часов 5 минут. Отправление из Еревана будет в 21:30 по местному времени, прибытие в Тбилиси – в 07:35. Поезд Ереван-Батуми-Ереван будет работать по установленному графику до 1 октября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ереван, армения, ржд, юкжд
Армения запустит поезда из Еревана в Тбилиси в сентябре
12:48 27.08.2024 (обновлено: 14:28 27.08.2024)
Маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Поезда по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван с 3 сентября 2024 года запускает ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100-процентная "дочка" РЖД), сообщили Sputnik Грузия в компании.
В компании пояснили, что маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года, так как в связи с летним сезоном запустили поезда из Еревана в Батуми.
По информации ЮКЖД, в сентябре поезд будет курсировать через день: отправление из Еревана по нечетным дням месяца, из Тбилиси – по четным.
Время в пути составит 10 часов 5 минут. Отправление из Еревана будет в 21:30 по местному времени, прибытие в Тбилиси – в 07:35.
Поезд Ереван-Батуми-Ереван будет работать по установленному графику до 1 октября 2024 года.