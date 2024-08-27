https://sputnik-georgia.ru/20240827/armeniya-zapustit-poezda-iz-erevana-v-tbilisi-v-sentyabre-289601699.html

Армения запустит поезда из Еревана в Тбилиси в сентябре

Армения запустит поезда из Еревана в Тбилиси в сентябре

Sputnik Грузия

Маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года 27.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Поезда по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван с 3 сентября 2024 года запускает ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100-процентная "дочка" РЖД), сообщили Sputnik Грузия в компании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В компании пояснили, что маршрут в направлении Тбилиси временно приостановили в середине июня текущего года, так как в связи с летним сезоном запустили поезда из Еревана в Батуми. Время в пути составит 10 часов 5 минут. Отправление из Еревана будет в 21:30 по местному времени, прибытие в Тбилиси – в 07:35. Поезд Ереван-Батуми-Ереван будет работать по установленному графику до 1 октября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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