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Единые национальные экзамены в Грузии - ЕНЭ 2024

Единые национальные экзамены в Грузии - ЕНЭ 2024

Sputnik Грузия

Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году прошли в Грузии 3-26 июля. Регистрацию для участия в выборах прошли 47 тысяч человек. 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T19:01+0400

2024-08-27T19:01+0400

2024-08-27T19:01+0400

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году прошли в Грузии 3-26 июля. Регистрацию для участия в выборах прошли 47 тысяч человек. Студентами по итогам ЕНЭ 2024 стали более 32 тысяч абитуриентов, то есть 80% претендентов, согласно данным Национального центра экзаменов и оценок.Финансирование на учебу по итогам ЕНЭ получили 11,6 тысячи человек, из которых госфинансирование заработали 6,5 тысячи человек. В частности, более 1 тысячи новоиспеченных студентов получили 100-процентный государственный грант на обучение. Грант в 70% достался более 1,4 тысячи студентам, а грант в 50% - более 4 тысячи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, инфографика, енэ, национальный центр экзаменов и оценок грузии, инфографика