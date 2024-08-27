https://sputnik-georgia.ru/20240827/glava-minobrazovaniya-buduschee-gruzii-derzhitsya-na-molodezhi-289610449.html

Министр: будущее Грузии держится на молодежи

Министр: будущее Грузии держится на молодежи

Sputnik Грузия

Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T22:15+0400

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единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Будущее Грузии держится на талантливой молодежи, которая благодаря приобретенным знаниям, внесет значительный вклад в дело развития страны, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари в поздравительном письме к успешно сдавшим Единые национальные экзамены абитуриентам. Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших. Для сдачи ЕНЭ всего зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей стране было открыто 24 экзаменационных центра. По его словам, с поступлением в вузы в жизни новоиспеченных студентов начинается интересный и в то же время ответственный этап, который предполагает новый опыт, взаимоотношения и уникальные возможности для развития. "Всегда помните, что будущее нашей страны держится на вас – талантливой молодежи, и я верю, что благодаря приобретенным знаниям, такому дерзанию и профессионализмом вы внесете значительный вклад в дело развития Грузии", - заявил Амилахвари. По его словам, успешная сдача ЕНЭ – это первый и самый важный шаг, а на жизненном пути их ждет еще много побед. Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов. Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год. Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20% до 80%, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, георгий амилахвари, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены