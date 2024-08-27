https://sputnik-georgia.ru/20240827/gruzinskie-alpinistki-vpervye-samostoyatelno-pokorili-vershinu-ushba-v-svaneti-289602754.html

Грузинские альпинистки впервые самостоятельно покорили вершину Ушба в Сванети

Грузинские альпинистки впервые самостоятельно покорили вершину Ушба в Сванети

Sputnik Грузия

Вершина Ушба считается одной из самых сложных для восхождения 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T16:15+0400

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2024-08-27T16:15+0400

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ушба

сванети

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Впервые альпинистки из Грузии Мариам Гелашвили и Майя Сичинава смогли самостоятельно покорить вершину Ушба в регионе Сванети, которая считается одной из самых сложных для восхождения, сообщили в Объединенной федерации альпинистов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинки покорили Ушбу после подготовки в горах Чаухи, в спортивном лагере альпиниста Арчила Бадриашвили, который скончался при восхождении на вершину Шхельда (Сванети) в начале августа этого года. Гелашвили и Сичинава прошли маршрут, состоящий из участков третьей и четвертой категории сложности, на вершине Тетнульд, покорили южную вершину Шхары и северную вершину Ушбы, которая немного ниже южной. Высочайшей вершиной Грузии считается Шхара – 5 203 метра над уровнем моря. Альпинисты называют Шхару "сванскими Альпами". Вершина Тетнульд находится у истока реки Ингури. Ее высота составляет 4 858 метров, а вершина Ушба расположена на высоте 4,7 тысячи метров. Высота северной вершины – 4 690 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ушба

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