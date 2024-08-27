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Грузия освобождает послов в странах Европы
Грузия освобождает послов в странах Европы
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Решение должна утвердить президент Грузии Саломе Зурабишвили 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T14:40+0400
2024-08-27T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Послы Грузии в Швейцарии, Великобритании, а также представители страны в ООН, НАТО и международных организациях в Женеве будут освобождены от занимаемых должностей согласно распоряжению премьера Ираклия Кобахидзе от 26 августа 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер подписал распоряжения, предложив президенту Саломе Зурабишвили освободить от должностей послов: Как рассказали в правительственной администрации медиаплатформе BM.GE, причиной такого решения является истечение срока ротации. Решение должна утвердить президент Саломе Зурабишвили. Согласно Конституции, президент Грузии с согласия правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств. Дипломаты занимают свои должности с 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , швейцария, великобритания, женева, ираклий кобахидзе, виктор долидзе, оон, нато
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , швейцария, великобритания, женева, ираклий кобахидзе, виктор долидзе, оон, нато
Грузия освобождает послов в странах Европы
Решение должна утвердить президент Грузии Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Послы Грузии в Швейцарии, Великобритании, а также представители страны в ООН, НАТО и международных организациях в Женеве будут освобождены от занимаемых должностей согласно распоряжению премьера Ираклия Кобахидзе от 26 августа 2024 года.
Премьер подписал распоряжения, предложив президенту Саломе Зурабишвили освободить от должностей послов:
С 21 сентября 2024 года освободить Виктора Долидзе от должности представителя Грузии в НАТО;
С 1 октября 2024 года освободить Александра Майсурадзе от должности постоянного представителя Грузии при отделениях ООН и других международных организациях в Женеве, а также Реваза Ломинадзе от должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Швейцарии;
С 15 октября 2024 года освободить Софию Кацарава от должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Грузии при Международной морской организации.
Как рассказали в правительственной администрации медиаплатформе BM.GE, причиной такого решения является истечение срока ротации.
Решение должна утвердить президент Саломе Зурабишвили.
Согласно Конституции, президент Грузии с согласия правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств.
Дипломаты занимают свои должности с 2020 года.