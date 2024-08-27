https://sputnik-georgia.ru/20240827/gruziya-osvobozhdaet-poslov-v-stranakh-evropy-289600906.html

Грузия освобождает послов в странах Европы

Грузия освобождает послов в странах Европы

Sputnik Грузия

Решение должна утвердить президент Грузии Саломе Зурабишвили 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T14:40+0400

2024-08-27T14:40+0400

2024-08-27T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Послы Грузии в Швейцарии, Великобритании, а также представители страны в ООН, НАТО и международных организациях в Женеве будут освобождены от занимаемых должностей согласно распоряжению премьера Ираклия Кобахидзе от 26 августа 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер подписал распоряжения, предложив президенту Саломе Зурабишвили освободить от должностей послов: Как рассказали в правительственной администрации медиаплатформе BM.GE, причиной такого решения является истечение срока ротации. Решение должна утвердить президент Саломе Зурабишвили. Согласно Конституции, президент Грузии с согласия правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств. Дипломаты занимают свои должности с 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , швейцария, великобритания, женева, ираклий кобахидзе, виктор долидзе, оон, нато