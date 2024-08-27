https://sputnik-georgia.ru/20240827/kvaratskheliya-nazvan-luchshim-igrokom-matcha-napoli-s-boloney-289597877.html

Кварацхелия назван лучшим игроком матча "Наполи" с "Болоньей"

Кварацхелия назван лучшим игроком матча "Наполи" с "Болоньей"

Sputnik Грузия

Капитан неаполитанцев Джованни ди Лоренцо с передачи Хвичи открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам 27.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком матча второго тура Серии А, состоявшегося на "Стадио Марадона"."Наполи" принимал "Болонью" в чемпионате Италии и выиграл со счетом 3:0, в чем решающую роль сыграл грузинский футболист – капитан неаполитанцев Джованни ди Лоренцо с передачи Хвичи открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Партнер чемпионата Италии телекомпания DANZ и другие ведущие издания назвали Кварацхелия лучшим игроком матча.Спортивный портал Flashscore оценил игру лидера сборной Грузии в 8,9 балла, Sofascore – в 9,2 балла, а Whoscored дал почти идеальную оценку – 9,8 балла.В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а самого Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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