https://sputnik-georgia.ru/20240827/novyy-marshrut-dlya-nefti-kak-rossiya-i-azerbaydzhan-budut-ispolzovat-tankery-v-kaspie-289603094.html

Новый маршрут для нефти: как Россия и Азербайджан будут использовать танкеры в Каспие

Новый маршрут для нефти: как Россия и Азербайджан будут использовать танкеры в Каспие

Sputnik Грузия

Зачем Россия и Азербайджан будут производить нефтяные танкеры класса "река-море"? 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T13:26+0400

2024-08-27T13:26+0400

2024-08-27T13:26+0400

мультимедиа

видео

экономика

россия

азербайджан

баку

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1b/289602916_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3775afb7695ca1de59d9700dde1ab95b.jpg

Какие маршруты для нефти наиболее перспективны сегодня в каспийском регионе? Каких договоренностей в сфере энергетики Путин и Алиев достигли на недавней встрече в Баку? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, экономика, россия, азербайджан, баку, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео