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Новый маршрут для нефти: как Россия и Азербайджан будут использовать танкеры в Каспие
Новый маршрут для нефти: как Россия и Азербайджан будут использовать танкеры в Каспие
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Зачем Россия и Азербайджан будут производить нефтяные танкеры класса "река-море"? 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T13:26+0400
2024-08-27T13:26+0400
2024-08-27T13:26+0400
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Какие маршруты для нефти наиболее перспективны сегодня в каспийском регионе? Каких договоренностей в сфере энергетики Путин и Алиев достигли на недавней встрече в Баку? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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мультимедиа, видео, экономика, россия, азербайджан, баку, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, экономика, россия, азербайджан, баку, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Новый маршрут для нефти: как Россия и Азербайджан будут использовать танкеры в Каспие
Зачем Россия и Азербайджан будут производить нефтяные танкеры класса "река-море"?
Какие маршруты для нефти наиболее перспективны сегодня в каспийском регионе? Каких договоренностей в сфере энергетики Путин и Алиев достигли на недавней встрече в Баку?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.