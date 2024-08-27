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Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии
Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии
Sputnik Грузия
Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались для сдачи Единых национальных экзаменов 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T16:40+0400
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2024-08-27T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2024 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. Всего в 2024 году государство профинансировало более 11,6 тысячи экзаменуемых, из которых:Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов. Национальный центр экзаменов и оценок напоминает абитуриентам, что для заключения договора им необходимо обратиться в высшее учебное заведение, в которое они поступили по результатам ЕНЭ. В жизни абитуриентов с ЕНЭ начинается новый этап – премьер Грузии>>Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля.Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год.Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, единые национальные экзамены, вузы грузии
грузия, новости, общество, единые национальные экзамены, вузы грузии
Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии
16:40 27.08.2024 (обновлено: 17:09 27.08.2024)
Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались для сдачи Единых национальных экзаменов
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
В 2024 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра.
Всего в 2024 году государство профинансировало более 11,6 тысячи экзаменуемых, из которых:
Более 6,5 тысячи абитуриентов получили государственный грант (больше тысячи – 100% грант, более 1,4 тысячи – 70% грант, более 4 тысяч – 50% грант)
Более 5 тысяч абитуриентов были зачислены на программы вузов, финансируемые государством
До 1,6 тысячи продолжат обучение по государственным программам обучения грузинскому языку.
Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов.
Национальный центр экзаменов и оценок напоминает абитуриентам, что для заключения договора им необходимо обратиться в высшее учебное заведение, в которое они поступили по результатам ЕНЭ.
Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:
Грузинский язык и литературу
Один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование)
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год.
Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.