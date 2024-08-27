https://sputnik-georgia.ru/20240827/obnarodovany-rezultaty-vstupitelnykh-ekzamenov-v-vuzy-gruzii-289606376.html

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии

Sputnik Грузия

Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались для сдачи Единых национальных экзаменов 27.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2024 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. Всего в 2024 году государство профинансировало более 11,6 тысячи экзаменуемых, из которых:Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов. Национальный центр экзаменов и оценок напоминает абитуриентам, что для заключения договора им необходимо обратиться в высшее учебное заведение, в которое они поступили по результатам ЕНЭ. В жизни абитуриентов с ЕНЭ начинается новый этап – премьер Грузии>>Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля.Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год.Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20 до 80 процентов, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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