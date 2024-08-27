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Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – новое исследование
Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – новое исследование
Sputnik Грузия
За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани во втором квартале 2024 года увеличились на 5,7%, а в Гудаури немного сократились – на 1,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. Во втором квартале в Бакуриани был продан 221 объект недвижимости. В соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 74,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир – 53%, приходится на средний ценовой сегмент (менее $1000/м2). За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов. В Гудаури за второй квартал было продано 74 квартиры. На небольшие квартиры (26-50 м2) пришлось 73% от общего объема продаж. Всего за первые полгода в Гудаури было продано 169 квартир на общую сумму в 8,6 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость в грузии, недвижимость
Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – новое исследование
За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани во втором квартале 2024 года увеличились на 5,7%, а в Гудаури немного сократились – на 1,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart.
Во втором квартале в Бакуриани был продан 221 объект недвижимости. В соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 74,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир – 53%, приходится на средний ценовой сегмент (менее $1000/м2).
"Общая стоимость проданных квартир на курорте составила 10,3 млн долларов. В Бакуриани на данное время на первичном рынке продаются 13 жилых проектов", - говорится в обзоре
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За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов.
В Гудаури за второй квартал было продано 74 квартиры. На небольшие квартиры (26-50 м2) пришлось 73% от общего объема продаж.
"Общая стоимость проданных квартир составила 4,5 млн долларов, что на 12,3% больше, нежели в прошлом году. В Гудаури на данное время продаются квартиры в шести реализованных жилых проектах", - говорится в обзоре.
Всего за первые полгода в Гудаури было продано 169 квартир на общую сумму в 8,6 млн долларов.