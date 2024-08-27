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Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – новое исследование

Ситуация на рынке недвижимости на горных курортах Грузии – новое исследование

Sputnik Грузия

За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T11:58+0400

2024-08-27T11:58+0400

2024-08-27T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани во втором квартале 2024 года увеличились на 5,7%, а в Гудаури немного сократились – на 1,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. Во втором квартале в Бакуриани был продан 221 объект недвижимости. В соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 74,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир – 53%, приходится на средний ценовой сегмент (менее $1000/м2). За первые полгода в Бакуриани была продана 441 квартира на общую сумму в 20,8 млн долларов. В Гудаури за второй квартал было продано 74 квартиры. На небольшие квартиры (26-50 м2) пришлось 73% от общего объема продаж. Всего за первые полгода в Гудаури было продано 169 квартир на общую сумму в 8,6 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

гудаури

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грузия, туризм, экономика, новости, бакуриани, гудаури, недвижимость в грузии, недвижимость