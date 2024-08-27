https://sputnik-georgia.ru/20240827/vymogali-dengi-i-grozilis-ubit--v-gruzii-zaderzhany-podruchnye-kriminalnykh-avtoritetov-289606177.html

Вымогали деньги и грозились убить – в Грузии задержаны подручные криминальных авторитетов

Вымогали деньги и грозились убить – в Грузии задержаны подручные криминальных авторитетов

Sputnik Грузия

Злоумышленники, получив отказ, в целях запугивания жертв портили их имущество 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T18:10+0400

2024-08-27T18:10+0400

2024-08-27T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Полиция задержала троих человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у граждан в регионе Квемо Картли по заданию находящихся за границей криминальных авторитетов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что фигуранты помогали криминальным авторитетам за рубежом в вымогательстве крупных сумм денег. Задержанные по поручению авторитетов в разное время требовали у граждан крупные суммы денег, угрожая лишить их жизни и уничтожить имущество, а получив отказ, в целях запугивания портили их имущество. Возраст задержанных – 26, 29 и 34 года. Задержанные обвиняются по двум статьям УК Грузии - "Вымогательство" и "Повреждение или уничтожение вещи", за что им грозит до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, воровское сообщество, мвд грузии