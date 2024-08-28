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"Драконовский закон" – Институт Евразии в Грузии о законе против УПЦ

"Драконовский закон" – Институт Евразии в Грузии о законе против УПЦ

Sputnik Грузия

Выступая в ходе круглого стола, Гулбаат Рцхиладзе пожелал, чтобы православный мир более активно высказывался о ситуации вокруг гонений на УПЦ 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T14:30+0400

2024-08-28T14:30+0400

2024-08-28T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Институт Евразии за круглым столом в Тбилиси обсудил ситуацию в церковной политике киевского режима и раскритиковал законопроект, принятый Верховной радой Украины, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, назвав его "драконовским". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Верховная рада Украины 20 августа приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Рцхиладзе зачитал подробную информацию о принятом в Киеве законе №8371 и текущих тенденциях в церковной политике киевского режима. "Принятием закона 8371 законная православная Церковь Украины фактически оказывается под запретом. Политика умиротворения нынешнего фашистского государства Украины со стороны УПЦ не помогла: несмотря на то, что там отказались от подчинения Московской патриархии и даже начали варить миро в Киеве (что, на мой взгляд, сомнительно с точки зрения канонов), церковь попала под запрет", – сказал Рцхиладзе. По его словам, теперь приходы должны в течение месяца либо прекратить свое существование, либо перейти в подчинение незаконно созданной прежними националистическими властями ПЦУ, которая поддерживается фашистским режимом. Это должно произойти при благословении Константинопольского патриарха, и УПЦ должна быть ликвидирована. Выступая в ходе круглого стола, Рцхиладзе пожелал, чтобы православный мир более активно высказывался о ситуации вокруг гонений на УПЦ. "Я напомню, что наша Церковь, ГПЦ, когда получила автокефалию во время Вахтанга Горгасала, это было сделано при благословлении одной из древнейших церквей, патриархатов (после Иерусалимской патриархии) – Антиохийской. И вот, именно патриарх Антиохийский Иоанн 10-ый выступил с решительными словами, поддержав УПЦ и православных верующих, и осудил принятие закона на Украине фашистским режимом Зеленского. УПЦ также поддержал Патриарх Сербский, даже Папа Римский выразил неприятие запрета УПЦ", – сказал он. По словам руководителя ИЕ, дело обстоит не так, что в украинской церкви происходят лишь какие-то организационные изменения – реальность в том, что идет срыв единой Православной церкви, искусственно вызванный глобалистами, которые всю вину хотят свалить на Россию. Под конец мероприятия было решено принять "Обращение православных верующих Грузии к православным верующим Украины", которое будет зачитано на акции поддержки в Тбилиси, 1 сентября. "Есть идея устроить уличную акцию в Тбилиси – хотя бы небольшой группой. Главное – публично выразить нашу позицию в поддержку православных людей на Украине. Напомню вам, что там не так уж мало порядочных людей осталось в публичном спектре, не говоря о простом православном народе. Во-первых, против антихристианского закона не побоялись голосовать 29 депутатов, и это не мало", – сказал Рцхиладзе. К мероприятию онлайн подключился русский священник, руководитель отдела образования и катехизации Волгоградской епархии, игумен Христофор (Казанцев) из Волгограда. Игумен Христофор подробно рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются православное учение и православные люди на Украине. Он ответил на вопросы модератора и высказал убежденность в том, что, хоть и надвигается большая беда, спровоцированная президентом Украины Зеленским, верующие Украины не сдадутся и будут отстаивать Церковь. В завершение круглого стола обсуждались технические вопросы уличной акции поддержки украинских православных и УПЦ. Было отмечено, что абсолютное большинство священников и епископов в Грузии поддерживает каноническую Церковь Украины (УПЦ), а некоторые из священников благословили конкретно мероприятия Института Евразии, связанные с этой поддержкой. Служитель РПЦ также подтвердил высказанную в рамках круглого стола мысль о том, что простому верующему не стоит обращаться в тот храм, который находится в руках у раскольников ПЦУ. В такой церкви нет Божьей благодати, церковные таинства не имеют силы. Гонения на УПЦ В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект №8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы попала лишь каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства. Ко второму чтению законопроект переименовали в закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект. В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект. Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с Папой Римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, украина, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, вахтанг горгасали