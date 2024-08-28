https://sputnik-georgia.ru/20240828/grazhdanin-nigerii-utonul-v-reke-na-zapade-gruzii-289616998.html

Гражданин Нигерии утонул в реке на западе Грузии

Гражданин Нигерии утонул в реке на западе Грузии

Sputnik Грузия

Утонувшему мужчине было двадцать два года 28.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Гражданин Нигерии утонул в реке Техури (регион Самегрело –Земо Сванети) Сенакского района на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, утонувшему мужчине было 22 года. Из воды тело нигерийца вытащили местные жители. Как сообщили в МВД, расследование происшествия начато по статье "Доведение до самоубийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, нигерия