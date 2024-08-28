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Гражданин Нигерии утонул в реке на западе Грузии
Гражданин Нигерии утонул в реке на западе Грузии
Sputnik Грузия
Утонувшему мужчине было двадцать два года 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Гражданин Нигерии утонул в реке Техури (регион Самегрело –Земо Сванети) Сенакского района на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, утонувшему мужчине было 22 года. Из воды тело нигерийца вытащили местные жители. Как сообщили в МВД, расследование происшествия начато по статье "Доведение до самоубийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, нигерия
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, нигерия
Гражданин Нигерии утонул в реке на западе Грузии
13:01 28.08.2024 (обновлено: 13:05 28.08.2024)
Утонувшему мужчине было двадцать два года
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Гражданин Нигерии утонул в реке Техури (регион Самегрело –Земо Сванети) Сенакского района на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По информации СМИ
, утонувшему мужчине было 22 года. Из воды тело нигерийца вытащили местные жители.
Как сообщили в МВД, расследование происшествия начато по статье "Доведение до самоубийства".