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Греческая авиакомпания свяжет Тбилиси с Афинами
Греческая авиакомпания свяжет Тбилиси с Афинами
Sputnik Грузия
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Греческий авиаперевозчик Sky Express начнет выполнять прямой регулярный рейс Афины-Тбилиси с 6 ноября, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Тбилиси. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Летать между столицами Греции и Тбилиси в зимний навигационный сезон будет самолет типа Airbus 320 Neo. С 2005 года Sky Express выполняет рейсы по 21 международному направлению на 23 самолетах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, общество, афины, греция, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, общество, афины, греция, авиасообщение в грузии
Греческая авиакомпания свяжет Тбилиси с Афинами
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Греческий авиаперевозчик Sky Express начнет выполнять прямой регулярный рейс Афины-Тбилиси с 6 ноября, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Тбилиси.
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Летать между столицами Греции и Тбилиси в зимний навигационный сезон будет самолет типа Airbus 320 Neo.
С 2005 года Sky Express выполняет рейсы по 21 международному направлению на 23 самолетах.