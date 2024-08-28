https://sputnik-georgia.ru/20240828/grecheskaya-aviakompaniya-svyazhet-tbilisi-s-afinami-289608082.html

Греческая авиакомпания свяжет Тбилиси с Афинами

Греческая авиакомпания свяжет Тбилиси с Афинами

Sputnik Грузия

Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Греческий авиаперевозчик Sky Express начнет выполнять прямой регулярный рейс Афины-Тбилиси с 6 ноября, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Тбилиси. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Летать между столицами Греции и Тбилиси в зимний навигационный сезон будет самолет типа Airbus 320 Neo. С 2005 года Sky Express выполняет рейсы по 21 международному направлению на 23 самолетах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, общество, афины, греция, авиасообщение в грузии