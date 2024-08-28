https://sputnik-georgia.ru/20240828/gruzinskaya-mechta-khochet-obyavit-pravoslavie-gosreligiey--chto-dumaet-patriarkhiya-289619991.html

"Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?

"Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?

Sputnik Грузия

Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T17:50+0400

2024-08-28T17:50+0400

2024-08-28T17:50+0400

грузия

новости

общество

патриархия грузии

андрия джагмаидзе

правительство грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Патриархия Грузии рассматривает предложение, поступившее от правящей партии "Грузинская мечта", о возможном провозглашении православия государственной религией, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Джагмаидзе подтвердил, что "Грузинская мечта" обратилась в Патриархию с данной инициативой. По его словам, сейчас нужно сделать акцент на содержании и правильной формулировке этого вопроса, что в данный момент активно обсуждается в Патриархии.Таким образом, Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей.По его словам, главное – найти такую формулировку, которая будет содействовать вышеупомянутым вопросам."Сейчас Патриархия обсуждает эту тему. В понедельник была встреча первосвященников, не все первосвященники успели прийти, потому что встреча была запланирована спонтанно, поэтому часть первосвященников соберутся завтра и обсудят формулировки", – заявил он. Предложение содержит очень благие намерения, и для уточнения формулировок потребуется некоторое время, добавил Джагмаидзе."Еще раз говорю, вопрос не категоричен, что в Конституции должна быть записана какая-то формулировка. Нам предложили, и это предложение можно перевести так: что нужно сделать, чтобы статус и роль церкви в общественной жизни могли быть еще более укреплены и эффективны?" – сказал Джагмаидзе. Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, патриархия грузии, андрия джагмаидзе, правительство грузии, грузинская мечта - демократическая грузия