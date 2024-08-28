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"Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?
"Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?
Sputnik Грузия
Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T17:50+0400
2024-08-28T17:50+0400
2024-08-28T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Патриархия Грузии рассматривает предложение, поступившее от правящей партии "Грузинская мечта", о возможном провозглашении православия государственной религией, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Джагмаидзе подтвердил, что "Грузинская мечта" обратилась в Патриархию с данной инициативой. По его словам, сейчас нужно сделать акцент на содержании и правильной формулировке этого вопроса, что в данный момент активно обсуждается в Патриархии.Таким образом, Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей.По его словам, главное – найти такую формулировку, которая будет содействовать вышеупомянутым вопросам."Сейчас Патриархия обсуждает эту тему. В понедельник была встреча первосвященников, не все первосвященники успели прийти, потому что встреча была запланирована спонтанно, поэтому часть первосвященников соберутся завтра и обсудят формулировки", – заявил он. Предложение содержит очень благие намерения, и для уточнения формулировок потребуется некоторое время, добавил Джагмаидзе."Еще раз говорю, вопрос не категоричен, что в Конституции должна быть записана какая-то формулировка. Нам предложили, и это предложение можно перевести так: что нужно сделать, чтобы статус и роль церкви в общественной жизни могли быть еще более укреплены и эффективны?" – сказал Джагмаидзе. Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, патриархия грузии, андрия джагмаидзе, правительство грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, общество, патриархия грузии, андрия джагмаидзе, правительство грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
"Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?
Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Патриархия Грузии рассматривает предложение, поступившее от правящей партии "Грузинская мечта", о возможном провозглашении православия государственной религией, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Джагмаидзе подтвердил, что "Грузинская мечта" обратилась в Патриархию с данной инициативой. По его словам, сейчас нужно сделать акцент на содержании и правильной формулировке этого вопроса, что в данный момент активно обсуждается в Патриархии.
"Со стороны властей было подобное предложение. Здесь мы должны сделать акцент на содержании. В последнее время мы видим, что власть проводит четкую линию защиты национальных ценностей и традиций, проводит политику мира и очень много делает для церкви", – заявил Джагмаидзе.
Таким образом, Патриархия Грузии должна рассматривать это предложение именно в том контексте, что власть хочет еще больше укрепить роль и статус церкви, отметил протоиерей.
По его словам, главное – найти такую формулировку, которая будет содействовать вышеупомянутым вопросам.
"Сейчас Патриархия обсуждает эту тему. В понедельник была встреча первосвященников, не все первосвященники успели прийти, потому что встреча была запланирована спонтанно, поэтому часть первосвященников соберутся завтра и обсудят формулировки", – заявил он.
Предложение содержит очень благие намерения, и для уточнения формулировок потребуется некоторое время, добавил Джагмаидзе.
"Еще раз говорю, вопрос не категоричен, что в Конституции должна быть записана какая-то формулировка. Нам предложили, и это предложение можно перевести так: что нужно сделать, чтобы статус и роль церкви в общественной жизни могли быть еще более укреплены и эффективны?" – сказал Джагмаидзе.
Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).