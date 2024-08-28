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Курс лари на среду – 2,699 GEL/$

Курс лари на среду – 2,699 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T09:48+0400

2024-08-28T09:48+0400

2024-08-28T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 2,699 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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