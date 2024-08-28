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Премьер Грузии поздравил абитуриентов, ставших студентами
Премьер Грузии поздравил абитуриентов, ставших студентами
Sputnik Грузия
Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали экзамены и поступили в вузы 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил абитуриентов с началом одного из важнейших этапов в их жизни — с зачислением в вузы — и пожелал новоиспеченным студентам успехов на пути к новым знаниям.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших. Для сдачи ЕНЭ всего зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей стране было открыто 24 экзаменационных центра. Развитие университетского образования и максимальная поддержка молодежи являются нашим особым приоритетом, и от имени правительства мы обещаем полную поддержку на этом пути, отметил глава грузинского правительства. Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов. Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год. Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20% до 80%, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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студенты, вузы грузии, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии, образование
студенты, вузы грузии, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование в грузии, образование
Премьер Грузии поздравил абитуриентов, ставших студентами
13:45 28.08.2024 (обновлено: 14:47 28.08.2024)
Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали экзамены и поступили в вузы
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил абитуриентов с началом одного из важнейших этапов в их жизни — с зачислением в вузы — и пожелал новоиспеченным студентам успехов на пути к новым знаниям.
Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших. Для сдачи ЕНЭ всего зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей стране было открыто 24 экзаменационных центра.
"Я поздравляю с поступлением более 32 тысяч абитуриентов, в жизни которых начинается один из самых важных этапов. Я верю, что студенческий период, наряду с приобретением новых знаний, опыта и друзей, будет для вас успешным и интересным", - говорится в поздравлении премьера.
Развитие университетского образования и максимальная поддержка молодежи являются нашим особым приоритетом, и от имени правительства мы обещаем полную поддержку на этом пути, отметил глава грузинского правительства.
"Я желаю вам успехов и овладения знаниями, которые позволят вам добиться профессиональных успехов и внести свой вклад в обеспечение лучшего будущего нашей страны", - отметил премьер.
Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов.
Единые национальные экзамены в этом году проходили в Грузии с 3 по 26 июля. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена:
Грузинский язык и литературу
Один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование)
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
Стоимость обучения в грузинских вузах зависит от выбранной специальности, самого вуза и языка обучения, и колеблется от 1,8 до 30 тысяч лари в год.
Бесплатного высшего образования в Грузии нет. Государство финансирует лишь гранты в размере от 20% до 80%, а также полную стоимость обучения по востребованным специальностям.