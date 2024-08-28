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Недобросовестные автомобилисты пополняют казну миллионами лари - видео

Недобросовестные автомобилисты пополняют казну миллионами лари - видео

Sputnik Грузия

Сумма штрафов за неправильную паковку в Тбилиси за семь месяцев 2024 года превысила 10 миллионов лари. Подробности в видео Sputnik Грузия 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T14:48+0400

2024-08-28T14:48+0400

2024-08-28T15:49+0400

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10 209 374 лари — сумма штрафов за парковку в период с января по июль этого года. Это почти на один миллион лари больше, чем за такой же период 2023 года.В 2022 году штраф за неправильную парковку увеличили с 10 до 50 лари, но нарушителей меньше не стало. Из-за растущего количества автомобилей в Тбилиси проблема дефицита парковочных мест остается нерешенной.

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