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Новый губернатор назначен в регионе Имерети в Грузии

Новый губернатор назначен в регионе Имерети в Грузии

Sputnik Грузия

Предшественник Левана Залкалиани представлен в кандидаты в депутаты-делегаты от правящей партии 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T10:56+0400

2024-08-28T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Леван Залкалиани назначен на должность губернатора региона Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. На этой должности Залкалиани заменил Звиада Шаламберидзе, которого ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в кандидаты в депутаты-делегаты в округе Зестафони – Багдати – Терджола – Ткибули. С новым губернатором накануне встретился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и пожелал ему успехов на новом посту. До этого Залкалиани занимал должность мэра района Цагери. Он также был заместителем губернатора в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. В разное время Залкалиани работал следователем и прокурором, в том числе, в течение 11 лет – районным прокурором Амбролаури. Имеет звание старшего советника юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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