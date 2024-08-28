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Новый губернатор назначен в регионе Имерети в Грузии
Новый губернатор назначен в регионе Имерети в Грузии
Sputnik Грузия
Предшественник Левана Залкалиани представлен в кандидаты в депутаты-делегаты от правящей партии 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T10:56+0400
2024-08-28T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Леван Залкалиани назначен на должность губернатора региона Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. На этой должности Залкалиани заменил Звиада Шаламберидзе, которого ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в кандидаты в депутаты-делегаты в округе Зестафони – Багдати – Терджола – Ткибули. С новым губернатором накануне встретился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и пожелал ему успехов на новом посту. До этого Залкалиани занимал должность мэра района Цагери. Он также был заместителем губернатора в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. В разное время Залкалиани работал следователем и прокурором, в том числе, в течение 11 лет – районным прокурором Амбролаури. Имеет звание старшего советника юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, имерети, тбилиси, зестафони, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, имерети, тбилиси, зестафони, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Новый губернатор назначен в регионе Имерети в Грузии
10:56 28.08.2024 (обновлено: 11:03 28.08.2024)
Предшественник Левана Залкалиани представлен в кандидаты в депутаты-делегаты от правящей партии
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Леван Залкалиани назначен на должность губернатора региона Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.
На этой должности Залкалиани заменил Звиада Шаламберидзе, которого ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в кандидаты в депутаты-делегаты в округе Зестафони – Багдати – Терджола – Ткибули.
С новым губернатором накануне встретился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и пожелал ему успехов на новом посту.
До этого Залкалиани занимал должность мэра района Цагери. Он также был заместителем губернатора в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.
В разное время Залкалиани работал следователем и прокурором, в том числе, в течение 11 лет – районным прокурором Амбролаури. Имеет звание старшего советника юстиции.