https://sputnik-georgia.ru/20240828/prizery-chempionata-mira-po-armrestlingu-2024-poluchat-premii-ot-pravitelstva-gruzii-289619319.html
Призеры чемпионата мира по армрестлингу 2024 получат премии от правительства Грузии
Призеры чемпионата мира по армрестлингу 2024 получат премии от правительства Грузии
Sputnik Грузия
По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T20:52+0400
2024-08-28T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение наградить денежными премиями призеров чемпионата мира по армрестлингу 2024, который прошел в Молдове в августе, сообщили в администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На ЧМ-2024 собрались около полутора тысяч участников из 61 государства. Медали были разыграны среди юниоров, взрослых, пара-спортсменов и ветеранов. Армрестлерам и пара-армрестлерам, занявшим первое место, будут вручены премии в размере 17 тысяч лари (около 6,3 тысячи долларов), серебряным призером – по 8,5 тысячи лари (около 3,1 тысячи долларов), обладателям бронзы – 5,1 тысячи лари (около 1,8 тысячи долларов). Что касается молодежных команд по армрестлингу и пара-армрестлингу, то занявшие первое место получат 5,1 тысячи лари, занявшие второе место – 3,4 тысячи лари, а занявшие третье место – 1,7 тысячи лари. Премию в размере 3,4 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов) также получат члены юношеской сборной по армрестлингу, занявшие первое место. По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала. Грузинские пара-спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по пара-армрестлингу в Молдове – завоевали 96 медалей и заняли первое место в командном зачете. Что касается армрестлеров и молодежной сборной, то они завоевали в сумме 47 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа – 2,699 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, общество, правительство грузии, армрестлинг
спорт, грузия, новости, общество, правительство грузии, армрестлинг
Призеры чемпионата мира по армрестлингу 2024 получат премии от правительства Грузии
По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение наградить денежными премиями призеров чемпионата мира по армрестлингу 2024, который прошел в Молдове в августе, сообщили в администрации правительства.
На ЧМ-2024 собрались около полутора тысяч участников из 61 государства. Медали были разыграны среди юниоров, взрослых, пара-спортсменов и ветеранов.
Общая сумма премий для участников чемпионата мира по армрестлингу и пара-армрестлингу составляет 1,9 млн лари (около 705 тысяч долларов).
Армрестлерам и пара-армрестлерам, занявшим первое место, будут вручены премии в размере 17 тысяч лари (около 6,3 тысячи долларов), серебряным призером – по 8,5 тысячи лари (около 3,1 тысячи долларов), обладателям бронзы – 5,1 тысячи лари (около 1,8 тысячи долларов).
Что касается молодежных команд по армрестлингу и пара-армрестлингу, то занявшие первое место получат 5,1 тысячи лари, занявшие второе место – 3,4 тысячи лари, а занявшие третье место – 1,7 тысячи лари.
Премию в размере 3,4 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов) также получат члены юношеской сборной по армрестлингу, занявшие первое место.
По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала.
Грузинские пара-спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по пара-армрестлингу в Молдове – завоевали 96 медалей и заняли первое место в командном зачете.
Что касается армрестлеров и молодежной сборной, то они завоевали в сумме 47 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа – 2,699 GEL/$1.