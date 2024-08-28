https://sputnik-georgia.ru/20240828/prizery-chempionata-mira-po-armrestlingu-2024-poluchat-premii-ot-pravitelstva-gruzii-289619319.html

Призеры чемпионата мира по армрестлингу 2024 получат премии от правительства Грузии

Призеры чемпионата мира по армрестлингу 2024 получат премии от правительства Грузии

Sputnik Грузия

По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T20:52+0400

2024-08-28T20:52+0400

2024-08-28T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение наградить денежными премиями призеров чемпионата мира по армрестлингу 2024, который прошел в Молдове в августе, сообщили в администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На ЧМ-2024 собрались около полутора тысяч участников из 61 государства. Медали были разыграны среди юниоров, взрослых, пара-спортсменов и ветеранов. Армрестлерам и пара-армрестлерам, занявшим первое место, будут вручены премии в размере 17 тысяч лари (около 6,3 тысячи долларов), серебряным призером – по 8,5 тысячи лари (около 3,1 тысячи долларов), обладателям бронзы – 5,1 тысячи лари (около 1,8 тысячи долларов). Что касается молодежных команд по армрестлингу и пара-армрестлингу, то занявшие первое место получат 5,1 тысячи лари, занявшие второе место – 3,4 тысячи лари, а занявшие третье место – 1,7 тысячи лари. Премию в размере 3,4 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов) также получат члены юношеской сборной по армрестлингу, занявшие первое место. По решению правительства Грузии предусмотрены также премии для тренеров и медицинского персонала. Грузинские пара-спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по пара-армрестлингу в Молдове – завоевали 96 медалей и заняли первое место в командном зачете. Что касается армрестлеров и молодежной сборной, то они завоевали в сумме 47 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа – 2,699 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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