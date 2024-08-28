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Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Мамардашвили перешел в "Ливерпуль"
Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Мамардашвили перешел в "Ливерпуль"
Sputnik Грузия
Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии 23-летний Георгий Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля", тем самым в истории отечественного футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе, испанской "Валенсии", на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Информацию об этом мерсисайдцы опубликовали на своем сайте.Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий мамардашвили, европа, германия, новости, грузия, спорт, футбол
георгий мамардашвили, европа, германия, новости, грузия, спорт, футбол
Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Мамардашвили перешел в "Ливерпуль"
11:51 28.08.2024 (обновлено: 13:08 28.08.2024)
Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии 23-летний Георгий Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля", тем самым в истории отечественного футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро.
В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе, испанской "Валенсии", на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Информацию об этом мерсисайдцы опубликовали на своем сайте.
"Слов не хватит, чтобы выразить мою благодарность за все, что дала мне "Валенсия", эта большая футбольная семья. "Валенсия" изменила мою жизнь и создала мою карьеру. Именно поэтому я решил остаться еще на один год в "Валенсии" и помочь команде достичь своей цели", - написал Мамардашвили в социальной сети.
Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды.
В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий.
Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го.
В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.