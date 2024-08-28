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Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Мамардашвили перешел в "Ливерпуль"

Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Мамардашвили перешел в "Ливерпуль"

Sputnik Грузия

Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Вратарь футбольной сборной Грузии 23-летний Георгий Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги "Ливерпуля", тем самым в истории отечественного футбола был заключен самый дорогой трансфер – в 35 млн евро. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В текущем сезоне Мамардашвили останется в своем нынешнем клубе, испанской "Валенсии", на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" со следующего сезона, летом 2025 года. Информацию об этом мерсисайдцы опубликовали на своем сайте.Мамардашвили успешно прошел медицинское обследование и впервые сфотографировался в форме новой команды. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027-го. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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