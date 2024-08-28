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Тело молодой женщины обнаружили во дворе Минюста Грузии
Тело молодой женщины обнаружили во дворе Минюста Грузии
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Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства" 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тело 28-летней женщины было обнаружено во дворе здания Министерства юстиции Грузии в Тбилиси, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам очевидцев, молодая женщина, вероятно, упала с шестого этажа здания. Факт смерти подтвердили в Минюсте и МВД страны. Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства". Как правило, расследование подобных дел начинается с указанной статьи, а затем может быть переквалифицировано. Женщина работала в аналитическом департаменте Минюста Грузии, одновременно была студенткой магистратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Тело молодой женщины обнаружили во дворе Минюста Грузии
Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства"
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тело 28-летней женщины было обнаружено во дворе здания Министерства юстиции Грузии в Тбилиси, сообщила телекомпания "Мтавари архи".
По словам очевидцев, молодая женщина, вероятно, упала с шестого этажа здания. Факт смерти подтвердили в Минюсте и МВД страны.
Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства". Как правило, расследование подобных дел начинается с указанной статьи, а затем может быть переквалифицировано.
Женщина работала в аналитическом департаменте Минюста Грузии, одновременно была студенткой магистратуры.