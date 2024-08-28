https://sputnik-georgia.ru/20240828/telo-molodoy-zhenschiny-obnaruzhili-vo-dvore-minyusta-gruzii-289617385.html

Тело молодой женщины обнаружили во дворе Минюста Грузии

Тело молодой женщины обнаружили во дворе Минюста Грузии

Sputnik Грузия

Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства" 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T14:25+0400

2024-08-28T14:25+0400

2024-08-28T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тело 28-летней женщины было обнаружено во дворе здания Министерства юстиции Грузии в Тбилиси, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам очевидцев, молодая женщина, вероятно, упала с шестого этажа здания. Факт смерти подтвердили в Минюсте и МВД страны. Расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства". Как правило, расследование подобных дел начинается с указанной статьи, а затем может быть переквалифицировано. Женщина работала в аналитическом департаменте Минюста Грузии, одновременно была студенткой магистратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии