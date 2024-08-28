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Тройное убийство в Кахети на почве ревности - СМИ выяснили детали
Тройное убийство в Кахети на почве ревности - СМИ выяснили детали
Sputnik Грузия
Подозреваемый был ревнивым, в прошлом он даже был задержан за расправу над женой 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T18:51+0400
2024-08-28T18:51+0400
2024-08-28T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Житель Гурджаанского района (регион Кахети) подозревается в убийстве жены и двоих молодых людей на почве ревности, сообщают грузинские СМИ. По одной из версий, за несколько дней до преступления в доме подозреваемого в селе Ахашени было большое застолье. Как рассказал один из местных жителей со слов очевидцев, двое молодых людей похвалили женщину за вкусную еду и поцеловали ей руку, что вызвало раздражение ее мужа, который к тому времени уже был нетрезв. По словам местного жителя, спустя несколько дней ревнивый муж застрелил молодых людей, а после убил жену в присутствии детей. Об этом сообщил телеканал "ТВ Пирвели".Ревность называют поводом тройного убийства в Кахети разные СМИ. Согласно их данным, мужчина был ревнивым, в прошлом он даже был задержан за расправу над женой.Что касается убитых молодых людей, по данным СМИ, они были друзьями, при этом один из них дружил с подозреваемым и делал в его доме ремонт. Телеканал "Рустави 2" сообщил, что убийство произошло в доме семьи, где шел ремонт. Подозреваемый 40-летний мужчина скрылся с места происшествия и полиция ищет его. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, гурджаанский район, ахашени, убийство
происшествия, новости, грузия, кахети, гурджаанский район, ахашени, убийство
Тройное убийство в Кахети на почве ревности - СМИ выяснили детали
18:51 28.08.2024 (обновлено: 18:55 28.08.2024)
Подозреваемый был ревнивым, в прошлом он даже был задержан за расправу над женой
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Житель Гурджаанского района (регион Кахети) подозревается в убийстве жены и двоих молодых людей на почве ревности, сообщают грузинские СМИ.
По одной из версий, за несколько дней до преступления в доме подозреваемого в селе Ахашени было большое застолье. Как рассказал один из местных жителей со слов очевидцев, двое молодых людей похвалили женщину за вкусную еду и поцеловали ей руку, что вызвало раздражение ее мужа, который к тому времени уже был нетрезв.
По словам местного жителя, спустя несколько дней ревнивый муж застрелил молодых людей, а после убил жену в присутствии детей. Об этом сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
Ревность называют поводом тройного убийства в Кахети разные СМИ. Согласно их данным, мужчина был ревнивым, в прошлом он даже был задержан за расправу над женой.
Что касается убитых молодых людей, по данным СМИ, они были друзьями, при этом один из них дружил с подозреваемым и делал в его доме ремонт.
Телеканал "Рустави 2" сообщил, что убийство произошло в доме семьи, где шел ремонт. Подозреваемый 40-летний мужчина скрылся с места происшествия и полиция ищет его.